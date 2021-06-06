На фоне предостережений НАТО у Лукашенко заговорили о возобновлении сотрудничества с Украиной

Беларусь готова вернуться к диалогу с Украиной и восстановить партнерские отношения в любой момент.

Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, происходящее в отношении между двумя странами являются "ответом на действия Украины".

"Полагаю, что время все расставит на свои места", - сказал он.

Он затронул тему снижения объемов поставок бензина А-95 в Украину, назвав это "вбросом", поскольку подобные снижения поставок происходили на протяжении десятков лет из-за периодических плановых ремонтных работ на Мозырьском НПЗ.

"После его (ремонта, - ред.) окончания поставки будут возобновлены в тех объемах, которые востребованы украинским рынком", - сказал Головченко.

А вот введение лицензирования на украинские товары он назвал "ответом на введение антидемпинговых пошлин" на белорусский экспорт.

"Мы всегда выступали за свободную торговлю с Украиной без изъятий, барьеров и ограничений. Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда возникали трения", - заявил он, добавив, что обычно стороны шли на уступки и компромиссы и продолжали торговлю.

Головченко говорит, что в этот раз ситуация потребовала введения мер для "компенсации ущерба", но подчеркнул, что Беларусь готова в любой момент сесть за стол переговоров.

Напомним, отношения Украины и Беларуси обострились после задержания в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича. После этого Украина и ЕС остановили воздушное сообщение с Беларусью, а секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что его возобновление будет зависеть от того, как Лукашенко будет вести себя с политзаключенными.

Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне предупреждения генсека НАТО Йенса Столтенберга о решительном намерении защищать своих союзников от угроз, которые могут исходить от России или Беларуси.