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На фоне предостережений НАТО у Лукашенко заговорили о возобновлении сотрудничества с Украиной

На фоне предостережений НАТО у Лукашенко заговорили о возобновлении сотрудничества с Украиной
Обновлено 16:41 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Твиттер

Беларусь готова вернуться к диалогу с Украиной и восстановить партнерские отношения в любой момент. 

Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1". 

По его словам, происходящее в отношении между двумя странами являются "ответом на действия Украины".

"Полагаю, что время все расставит на свои места", - сказал он. 

Он затронул тему снижения объемов поставок бензина А-95 в Украину, назвав это "вбросом", поскольку подобные снижения поставок происходили на протяжении десятков лет из-за периодических плановых ремонтных работ на Мозырьском НПЗ. 

"После его (ремонта, - ред.) окончания поставки будут возобновлены в тех объемах, которые востребованы украинским рынком", - сказал Головченко. 

А вот введение лицензирования на украинские товары он назвал "ответом на введение антидемпинговых пошлин" на белорусский экспорт. 

"Мы всегда выступали за свободную торговлю с Украиной без изъятий, барьеров и ограничений. Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда возникали трения", - заявил он, добавив, что обычно стороны шли на уступки и компромиссы и продолжали торговлю. 

Головченко говорит, что в этот раз ситуация потребовала введения мер для "компенсации ущерба", но подчеркнул, что Беларусь готова в любой момент сесть за стол переговоров. 

Напомним, отношения Украины и Беларуси обострились после задержания в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича. После этого Украина и ЕС остановили воздушное сообщение с Беларусью, а секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что его возобновление будет зависеть от того, как Лукашенко будет вести себя с политзаключенными

Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне предупреждения генсека НАТО Йенса Столтенберга о решительном намерении защищать своих союзников от угроз, которые могут исходить от России или Беларуси. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Беларусь, Роман Головченко.
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