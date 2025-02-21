Заметно постарел из-за болезни и спланировал свои похороны: как изменился лидер "Дюны" Рыбин и что говорит о войне

Вместе с женой Натальей артист поддерживает так называемое "СВО"

Многие российские артисты, которые были кумирами миллионов в 80-е годы, например Владимир Кузьмин, заняли молчаливую позицию по войне. А некоторые открыто поддерживают путинский режим и кровавую войну, которую он развязал против Украины. В их числе оказался Виктор Рыбин — солист легендарной группы "Дюна".

"Телеграф" решил выяснить, как изменился российский исполнитель и что говорит о полномасштабном вторжении в Украину. Мы узнали, что несколько последних лет Рыбин вместе с женой борются с раком кожи.

Чем известен Виктор Рыбин и как он сейчас выглядит

Российский певец Виктор Рыбин родился в 1962 году в городе Долгопрудный Московской области. Вместе с родителями они жили бедно, а когда Виктору было 8 лет, его отец погиб в драке и эта трагедия сильно отразилась на артисте.

Школу Рыбин прогуливал, потому что связался с плохой компанией, но все изменилось, когда в его жизни появилась музыка. Виктор самостоятельно научился играть на барабанах и гитаре, стал выступать в молодежных коллективах и мечтал о большой сцене.

Виктор Рыбин и группа "Дюна" в молодости

После получения среднего образования Виктор стал студентом Московского государственного строительного университета, но о музыке не забывал. В 1980-х годах Рыбин стал участником группы "Дюна", которую организовал его школьный товарищ. Первоначально группа исполняла рок и пыталась завоевать любовь слушателей.

Это удалось сделать в 1989 году, когда "Дюна" выпустила песню "Страна Лимония", которая попала в хит-парады и звучала по всей стране. Коллектив отошел от тяжелой музыки и стал создавать легкие, позитивные и ироничные композиции. В 1990 году группа уже выступала во дворце спорта "Олимпийский", их песни мгновенно становились хитами.

Виктор Рыбин продолжает выступать

Но, никакая слава не может длиться вечно. К 2000-м годам "Дюна" сдала позиции и уступила популярность другим молодежным коллективам.

Сейчас путинисту Виктору Рыбину 62 года и он продолжает развивать творческую карьеру, организовав дуэт "РыбСен" со своей женой Натальей Сенчуковой. В 2024 году они выступили в жигулевском Дворце культуры.

Виктор Рыбин и его супруга Наталья

Однако на карьере артистов и их внешнем виде отразилась тяжелая болезнь. Как оказалось, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова несколько лет борются с раком кожи, им приходится контролировать каждый сантиметр тела и следить за появлением новых новообразований.

Виктор Рыбин с женой заболел раком кожи

Известно, что лидер "Дюны" даже спланировал собственные похороны, чтобы не создавать трудностей своей семье. Он заявил, что является почетным жителем Долгопрудного, поэтому администрация займется всеми организационными моментами.

Как сейчас выглядит путинист Виктор Рыбин

Поклонник стали отмечать, что Рыбин действительно внешне изменился, он выглядит болезненно худым и заметно постарел. В медийном пространстве он появляется редко.

Что лидер "Дюны" Виктор Рыбин говорит о войне

Артист Виктор Рыбин, как и его супруга, оказались в числе тех, кто открыто поддерживает кровавую войну против Украины. Когда Россия начала полномасштабное вторжение на нашу территорию, его жена Наталья стала одной из первых звезд эстрады, выразившей поддержку российских военнослужащим.

Виктор Рыбин поддерживает войну против Украины

Сам Рыбин также активно поддерживает так называемое "СВО", заявляя, что они с Натальей не выступают за войну, они выступают "за победу". По мнению путиниста, те, кто говорят, что они "за мир" — обычные трусы.

Виктор ездит в оккупированные Россией города и проводит там концерты, чтобы поддержать раненых захватчиков. Путинист и его жена были в Луганске, Мелитополе, Бердянске и других украинских городах, оказавшимися под контролем агрессора.

Виктор Рыбин ездит по украинским оккупированным городам

Также Рыбин негативно высказался о российских артистах, которые уехали и выступили против войны. В частности певец осудил юмориста Максима Галкина, назвав его поступок предательством и предложил лишить его и Аллу Пугачеву доходов.

Виктор Рыбин заметно постарел из-за болезни

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Лева "Би-2", осудивший войну. Артист отменил концерты в России и троллит россиян в социальных сетях.