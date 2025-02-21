Помітно постарів через хворобу і спланував свій похорон: як змінився лідер "Дюни" Рибін і що говорить про війну

Разом із дружиною Наталією артист підтримує так зване "СВО"

Багато російських артистів, які були кумирами мільйонів у 80-ті роки, наприклад Володимир Кузьмін, зайняли мовчазну позицію щодо війни. А дехто відкрито підтримує путінський режим і криваву війну, яку він розв’язав проти України. Серед них виявився Віктор Рибін — соліст легендарного гурту "Дюна".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився російський виконавець і що говорить про повномасштабне вторгнення в Україну. Ми дізналися, що кілька останніх років Рибін разом із дружиною борються із раком шкіри.

Чим відомий Віктор Рибін і як він зараз виглядає

Російський співак Віктор Рибін народився 1962 року в місті Довгопрудний Московської області. Разом з батьками вони жили бідно, а коли Вікторові було 8 років, його батько загинув у бійці, і ця трагедія позначилася на артисті.

Школу Рибін прогулював, бо зв’язався з поганою компанією, але все змінилося, коли у його житті з’явилася музика. Віктор самостійно навчився грати на барабанах та гітарі, став виступати у молодіжних колективах та мріяв про велику сцену.

Віктор Рибін та гурт "Дюна" в молодості

Після здобуття середньої освіти Віктор став студентом Московського державного будівельного університету, але про музику не забував. У 1980-х роках Рибін став учасником групи "Дюна", яку організував його шкільний товариш. Спочатку гурт виконував рок і намагався завоювати любов слухачів.

Це вдалося зробити у 1989 році, коли "Дюна" випустила пісню "Страна Лимония", яка потрапила до хіт-парадів і звучала по всій країні. Колектив відійшов від важкої музики та став створювати легкі, позитивні та іронічні композиції. У 1990 році гурт уже виступав у палаці спорту "Олімпійський", їхні пісні миттєво ставали хітами.

Віктор Рибін продовжує виступати

Але ніяка слава не може тривати вічно. До 2000-х років "Дюна" здала позиції й поступилася популярністю іншим молодіжним колективам.

Зараз путіністові Віктору Рибіну 62 роки й він продовжує розвивати творчу кар’єру, організувавши дует "РибСен" зі своєю дружиною Наталією Сенчуковою. У 2024 році вони виступили у Жигулівському Палаці культури.

Віктор Рибін та його дружина Наталія

Однак на кар’єрі артистів та їх зовнішньому вигляді позначилася тяжка хвороба. Як виявилося, Віктор Рибін та Наталія Сенчукова кілька років борються з раком шкіри, їм доводиться контролювати кожен сантиметр тіла та стежити за появою нових новоутворень.

Віктор Рибін із дружиною захворів на рак шкіри

Відомо, що лідер "Дюни" навіть спланував власний похорон, щоб не створювати труднощів своїй родині. Він заявив, що є почесним мешканцем Довгопрудного, тому адміністрація займеться всіма організаційними моментами.

Як зараз виглядає путініст Віктор Рибін

Шанувальники стали відзначати, що Рибін справді зовні змінився, він виглядає хворобливо худим і помітно постарів. У медійному просторі він з’являється рідко.

Що лідер "Дюни" Віктор Рибін говорить про війну

Артист Віктор Рибін, як і його дружина, опинилися серед тих, хто відкрито підтримує криваву війну проти України. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на нашу територію, його дружина Наталія стала однією з перших зірок естради, яка висловила підтримку російським військовослужбовцям.

Віктор Рибін підтримує війну проти України

Сам Рибін також активно підтримує так зване "СВО", заявляючи, що вони з Наталією не виступають за війну, вони виступають "за перемогу". На думку путініста, ті, хто кажуть, що вони "за мир" — звичайні боягузи.

Віктор їздить до окупованих Росією міст і проводить там концерти, щоб підтримати поранених загарбників. Путініст та його дружина були в Луганську, Мелітополі, Бердянську та інших українських містах, які опинилися під контролем агресора.

Віктор Рибін їздить українськими окупованими містами

Також Рибін негативно висловився про російських артистів, які поїхали та виступили проти війни. Зокрема, співак засудив гумориста Максима Галкіна, назвавши його вчинок зрадою і запропонував позбавити його та Аллу Пугачову доходів.

Віктор Рибін помітно постарів через хворобу

"Телеграф" писав раніше, де зараз Льова "Бі-2", який засудив війну. Артист скасував концерти в Росії та тролить росіян у соціальних мережах.