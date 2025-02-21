Обгорела в пожаре и пластикой изуродовала лицо: как сейчас выглядит звезда 90-х Хлебникова и где сейчас

Хлебникова восстановилась после пожара и продолжила выступать

Певица Марина Хлебникова, как и Ирина Салтыкова, была успешной звездой эстрады в 90-х годах, ее песня "Чашка кофею" звучала "из каждого утюга". Но популярность артистки вскоре сошла на нет, хотя Хлебникова продолжала заниматься развитием сольной карьеры.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас российская исполнительница и что произошло с ее внешностью. Лицо Марины Хлебниковой сильно изменилось, поэтому ее подозревают в проведении пластических операций, хотя сама певица это отрицает.

Чем известна Марина Хлебникова

Звезда 90-х годов Марина Хлебникова родилась в 1965 году в Москве, но выросла в подмосковном городе Долгопрудный, где окончила среднюю школу. Марина любила музыку, участвовала в спектаклях и организовала школьный ансамбль "Маринад", став его солисткой.

Образование Хлебникова получила в Гнесинском училище по музыкальному профилю, а затем поступила в Гнесинский институт, получив два диплома (фортепиано и эстрада).

Творческий путь артистки начался, когда она познакомилась с руководителем группы "Интеграл" Бари Алибасовым. Именно Марина стала первой и единственной солисткой группы "На-На". Но вскоре ушла из коллектива, чтобы начать сольную карьеру.

Марина Хлебникова в молодости

Но в 2006-м году Хлебниковой сказали, что она больше "неформат" на эстраде, поэтому о певице стали забывать. Однако Марина продолжала заниматься творчеством и зарабатывала на гастролях. С 2005 по 2006 год она вела программу "Улица твоей судьбы" на "ТВ Центр".

Как изменилась певица Марина Хлебникова

Как изменилась Марина Хлебникова

В 2021 году в доме российской певицы произошел сильный пожар, в котором Марина получила 20% ожогов тела. В сети говорили, что пламя вспыхнуло из-за сигареты, которую не потушила певица. Из горящего дома ее вынесли в шоковом состоянии, госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ.

Марина Хлебникова отрицает, что делала пластику

Через время артистка стала дышать самостоятельно и потихоньку начала восстанавливаться. Как показала экспертиза, причиной возгорания стала неисправность проводки старой галогенной лампы.

В результате пожара у Марины были поражены кожные покровы на лице, хотя ее дочь отмечала, что серьезных ожогов не было и маме провели пластическую операцию. Хлебниковой удалось восстановиться, но поклонники заметили перемены в ее внешности и стали подозревать в проведении множества пластических операций.

Как изменилась Марина Хлебникова

Сама Марина отрицает, что ложилась под нож хирургов и совершала какие-то манипуляции. Но эксперт по пластической хирургии Иван Володченков отметил, какие процедуры Марина могла совершить со своим лицом.

По мнению эксперта, певица давно делала блефаропластику и ее лицо действительно избаловано косметологией. В частности на лице Хлебниковой, скорее всего, применяли косметологические нити, чтобы дать агрессивную подтяжку по мягким тканям и это заметно во время ее улыбки.

Марина Хлебникова долго восстанавливалась после пожара

Вероятно, артистке делали ультразвуковой RF-лифтинг (метод подтяжки лица), филлеры с эффектом волюмизации, уколы ботокса. То есть, она использовала и инъекционные, и аппаратные, и эстетические методики.

Сейчас Марине 59 лет, она продолжает заниматься творчеством, недавно презентовала новую песню и клип. Также часто Хлебникова становится гостьей различных развлекательных программ.

Марина Хлебникова продолжает петь и участовать в программах

Что касается войны, то звезда 90-х годов не делала никаких публичных заявлений, но в декабре 2024 года она посетила зону так называемой "СВО", чтобы выступить перед российскими военными, продемонстрировав свою позицию. Еще в 2014 году Хлебникова поддержала аннексию Крыма и выступала на концертах, посвященных этому событию.

Марина Хлебникова поддерживает войну против Украины

"Телеграф" писал ранее, как изменилась внешность путинистки Ирины Аллегровой за годы карьеры. Поклонники подозревают ее в пластических операциях.