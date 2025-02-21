Обгоріла в пожежі та пластикою спотворила обличчя: як зараз виглядає зірка 90-х Хлєбнікова і де зараз

Хлєбнікова відновилася після пожежі та продовжила виступати

Співачка Марина Хлєбнікова, як і Ірина Салтикова, була успішною зіркою естради у 90-х роках, її пісня "Чашка кофею" звучала "з кожної праски". Але популярність артистки незабаром зійшла нанівець, хоч Хлєбнікова продовжувала займатися розвитком сольної кар’єри.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз російська виконавиця і що сталося із її зовнішністю. Обличчя Марини Хлєбнікової сильно змінилося, тому її підозрюють у проведенні пластичних операцій, хоча сама співачка це заперечує.

Чим відома Марина Хлєбнікова

Зірка 90-х років Марина Хлєбнікова народилася 1965 року у Москві, але виросла у підмосковному місті Долгопрудний, де закінчила середню школу. Марина любила музику, брала участь у виставах та організувала шкільний ансамбль "Маринад", ставши його солісткою.

Освіту Хлєбнікова здобула у Гнесинському училищі за музичним профілем, а потім вступила до Гнесинського інституту, отримавши два дипломи (фортепіано та естрада).

Творчий шлях артистки розпочався, коли вона познайомилася з керівником гурту "Інтеграл" Барі Алібасовим. Саме Марина стала першою та єдиною солісткою гурту "На-На". Але незабаром пішла з колективу, щоби розпочати сольну кар’єру.

Марина Хлєбнікова в молодості

Але у 2006-му році Хлєбниковій сказали, що вона більше "неформат" на естраді, тому про співачку почали забувати. Проте Марина продовжувала займатися творчістю та заробляла на гастролях. З 2005 до 2006 року вона вела програму "Вулиця твоєї долі" на "ТВ Центр".

Як змінилася співачка Марина Хлєбнікова

Як змінилася Марина Хлєбнікова

У 2021 році в будинку російської співачки сталася сильна пожежа, в якій Марина отримала 20% опіків тіла. У мережі говорили, що полум’я спалахнуло через цигарку, яку не загасила співачка. З полум'я її винесли у шоковому стані, госпіталізували та під'єднали до апарату ШВЛ.

Марина Хлєбнікова заперечує, що робила пластику

Через час артистка почала дихати самостійно і потихеньку почала відновлюватися. Як показала експертиза, причиною займання стала несправність проведення старої галогенної лампи.

Внаслідок пожежі у Марини були вражені шкірні покриви на обличчі, хоча її дочка зазначала, що серйозних опіків не було і мамі провели пластичну операцію. Хлєбніковій вдалося відновитися, але шанувальники помітили зміни в її зовнішності й стали підозрювати у проведенні безлічі пластичних операцій.

Як змінилася Марина Хлєбнікова

Сама Марина заперечує, що лягала під ніж хірургів і робила якісь маніпуляції. Але експерт із пластичної хірургії Іван Володченков зазначив, які процедури Марина могла здійснити зі своїм обличчям.

На думку експерта, співачка давно робила блефаропластику і її обличчя дійсно розбещене косметологією. Зокрема, на обличчі Хлєбнікової, швидше за все, застосовували косметологічні нитки, щоб дати агресивну підтяжку по м’яких тканинах і це помітно під час її посмішки.

Марина Хлєбнікова довго відновлювалася після пожежі

Ймовірно, артистці робили ультразвуковий RF-ліфтинг (метод підтяжки обличчя), філери з ефектом волюмізації, уколи ботоксу. Тобто вона використовувала і ін’єкційні, і апаратні, і естетичні методики.

Зараз Марині 59 років, вона продовжує займатися творчістю, нещодавно презентувала нову пісню та кліп. Також часто Хлєбнікова стає гостею різноманітних розважальних програм.

Марина Хлєбнікова продовжує співати та брати участь у програмах

Щодо війни, то зірка 90-х років не робила жодних публічних заяв, але у грудні 2024 року вона відвідала зону так званої "СВО", щоб виступити перед російськими військовими, продемонструвавши свою позицію. Ще у 2014 році Хлєбнікова підтримала анексію Криму та виступала на концертах, присвячених цій події.

Марина Хлєбнікова підтримує війну проти України

"Телеграф" писав раніше, як змінилася зовнішність путіністки Ірини Алегрової за роки кар’єри. Шанувальники підозрюють її у пластичних операціях.