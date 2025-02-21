Обгоріла в пожежі та пластикою спотворила обличчя: як зараз виглядає зірка 90-х Хлєбнікова і де зараз
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Хлєбнікова відновилася після пожежі та продовжила виступати
Співачка Марина Хлєбнікова, як і Ірина Салтикова, була успішною зіркою естради у 90-х роках, її пісня "Чашка кофею" звучала "з кожної праски". Але популярність артистки незабаром зійшла нанівець, хоч Хлєбнікова продовжувала займатися розвитком сольної кар’єри.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз російська виконавиця і що сталося із її зовнішністю. Обличчя Марини Хлєбнікової сильно змінилося, тому її підозрюють у проведенні пластичних операцій, хоча сама співачка це заперечує.
Чим відома Марина Хлєбнікова
Зірка 90-х років Марина Хлєбнікова народилася 1965 року у Москві, але виросла у підмосковному місті Долгопрудний, де закінчила середню школу. Марина любила музику, брала участь у виставах та організувала шкільний ансамбль "Маринад", ставши його солісткою.
Освіту Хлєбнікова здобула у Гнесинському училищі за музичним профілем, а потім вступила до Гнесинського інституту, отримавши два дипломи (фортепіано та естрада).
Творчий шлях артистки розпочався, коли вона познайомилася з керівником гурту "Інтеграл" Барі Алібасовим. Саме Марина стала першою та єдиною солісткою гурту "На-На". Але незабаром пішла з колективу, щоби розпочати сольну кар’єру.
Але у 2006-му році Хлєбниковій сказали, що вона більше "неформат" на естраді, тому про співачку почали забувати. Проте Марина продовжувала займатися творчістю та заробляла на гастролях. З 2005 до 2006 року вона вела програму "Вулиця твоєї долі" на "ТВ Центр".
Як змінилася Марина Хлєбнікова
У 2021 році в будинку російської співачки сталася сильна пожежа, в якій Марина отримала 20% опіків тіла. У мережі говорили, що полум’я спалахнуло через цигарку, яку не загасила співачка. З полум'я її винесли у шоковому стані, госпіталізували та під'єднали до апарату ШВЛ.
Через час артистка почала дихати самостійно і потихеньку почала відновлюватися. Як показала експертиза, причиною займання стала несправність проведення старої галогенної лампи.
Внаслідок пожежі у Марини були вражені шкірні покриви на обличчі, хоча її дочка зазначала, що серйозних опіків не було і мамі провели пластичну операцію. Хлєбніковій вдалося відновитися, але шанувальники помітили зміни в її зовнішності й стали підозрювати у проведенні безлічі пластичних операцій.
Сама Марина заперечує, що лягала під ніж хірургів і робила якісь маніпуляції. Але експерт із пластичної хірургії Іван Володченков зазначив, які процедури Марина могла здійснити зі своїм обличчям.
На думку експерта, співачка давно робила блефаропластику і її обличчя дійсно розбещене косметологією. Зокрема, на обличчі Хлєбнікової, швидше за все, застосовували косметологічні нитки, щоб дати агресивну підтяжку по м’яких тканинах і це помітно під час її посмішки.
Ймовірно, артистці робили ультразвуковий RF-ліфтинг (метод підтяжки обличчя), філери з ефектом волюмізації, уколи ботоксу. Тобто вона використовувала і ін’єкційні, і апаратні, і естетичні методики.
Зараз Марині 59 років, вона продовжує займатися творчістю, нещодавно презентувала нову пісню та кліп. Також часто Хлєбнікова стає гостею різноманітних розважальних програм.
Щодо війни, то зірка 90-х років не робила жодних публічних заяв, але у грудні 2024 року вона відвідала зону так званої "СВО", щоб виступити перед російськими військовими, продемонструвавши свою позицію. Ще у 2014 році Хлєбнікова підтримала анексію Криму та виступала на концертах, присвячених цій події.
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