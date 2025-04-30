Снова вместе? "BTS" завершает службу в армии и намекает на камбек

Первым от службы освободился хит-мейкер Джей-Хоуп

"BTS", южнокорейский бойз-бэнд, взяли перерыв с 2022 года из-за закона об обязательной военной службе в своей стране. По этому закону все мужчины от 18 до 28 лет должны служить в армии до 2-х лет, поэтому участники группы – Джин, Суга, Джей-Хоуп, RM, Чимин, Ви и Чон Кук – приостановили свою карьеру.

Как сообщает "Metro.co.uk", в Великобритании "BTS" стали одной из самых популярных групп всех времен, занимая первые места в чартах с двумя альбомами, занявшими первые места в 2019 и 2020-х годах.

Группа "BTS" из Южной Кореи

Джин стал первым отслужившим в армии участником, а после того, как хит-мейкер группы Джей-Хоуп завершил свою 18-месячную службу, фанаты получили надежду на воссоединение группы. "Я с нетерпением жду июня, когда наши учасники завершат свою службу", — сказал он.

Во время перерыва все семеро участников "BTS" выпустили сольные проекты, что позволило каждому из них развить свой уникальный стиль. Теперь фанаты с нетерпением ждут возвращения бойз-бэнда.

"Для меня смешнее всего то, что наши идентичности, которые формировались по-разному, объединяются в группе. Мне интересно посмотреть, как будет выглядеть воссоединение", — поделился Джей-Хоуп.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стало с группой "Green Grey", одной из первых рок-групп, появившихся после обретения Украиной независимости.