Знову разом? "BTS" завершує службу в армії та натякає на камбек

Першим від служби звільнився хітмейкер Джей-Хоуп

"BTS", південнокорейський бойз-бенд, взяли перерву з 2022 року через закон про обов'язкову військову службу у своїй країні. За цим законом усі чоловіки від 18 до 28 років повинні служити в армії до 2-х років, тому учасники гурту — Джин, Суга, Джей-Хоуп, RM, Чімін, Ві та Чон Кук — призупинили свою кар'єру.

Як повідомляє "Metro.co.uk", у Великій Британії "BTS" стали однією з найпопулярніших груп всіх часів, посідаючи перші місця в чартах з двома альбомами, які посіли перші місця у 2019 і 2020-х роках.

Джин став першим учасником, який відслужив в армії, а після того, як хітмейкер гурту Джей-Хоуп завершив свою 18-місячну службу, фанати отримали надію на возз'єднання гурту. "Я з нетерпінням чекаю червня, коли наші учасники завершать свою службу", — сказав він.

Під час перерви всі семеро учасників "BTS" випустили сольні проєкти, що дозволило кожному з них розвинути свій унікальний стиль. Тепер фанати з нетерпінням чекають на повернення бойз-бенду.

"Для мене найсмішніше те, що наші ідентичності, які формувалися по-різному, об'єднуються в гурті. Мені цікаво подивитися, як виглядатиме возз'єднання", — поділився Джей-Хоуп.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що стало з гуртом "Green Grey", одним із перших рок-гуртів, які з'явилися після здобуття Україною незалежності.