Артистка перекроила не только все лицо, но и тело

Известная исполнительница Любовь Успенская, как и Татьяна Овсиенко, родилась в Киеве, но карьеру строила в Москве. В этом году артистке, которая предала нашу страну, исполнился 71 год и ее сложно узнать, поскольку Успенская давно прибегает к помощи пластических хирургов.

Предательница отказывается принимать старость и всячески пытается "омолодиться" за счет операций и "уколов красоты". Однако такими действиями она изуродовала свое лицо.

Любовь Успенская — позиция по войне в Украине

Певица Любовь Успенская родилась в 1964 году в Киеве, где прошло ее детство и юность. Повзрослев, артистка некоторое время жила в Италии и США, но признание и славу получила в 1993 году, когда впервые приехала в Российскую Федерацию. В стране-агрессоре она и продолжила строить свою карьеру.

Любовь Успенская родилась и выросла в Украине

Любовь Успенская и сейчас живет в России, а также поддерживает кремлевский режим и войну против родной Украины. В 2023 году певицу внесли в базу "Миротворец и за антиукраинскую деятельность она находится под санкциями СНБО.

Любовь Успенская поддерживает войну против Украины

Как Любовь Успенская изуродовала себя пластикой

Предательница Любовь Успенская давно легла под нож хирургов, поскольку не захотела принимать возрастные изменения. Певица не скрывает того, что неоднократно делала пластические операции и за это в сети ее часто критикуют, поскольку она полностью перекроила себе лицо и тело.

Как изменилась Любовь Успенская

Успенская рассказывала, что делает нитевой лифтинг (подтяжку лица), но такую процедуру необходимо повторять каждые 1,5-2 года, чтобы поддерживать эффект, поскольку нити рассасываются.

Любовь Успенская перекроила свое лицо и тело

Также она прошла через ринопластику и круговую подтяжку лица. Использование филлеров должны были сгладить морщины и провисшую кожу.

Еще артистка сделала липосакцию спины, живота и заменила импланты в области груди. Не обошлось и без блефаропластики — операции, которая меняет форму век, устраняет мешки под глазами и излишки кожи.

Любовь Успенская сделала множество пластических операций

Трудно не заметить и изменение объема губ на фотографиях Успенской. Скорее всего, она увеличила их еще давно с помощью биополимерного геля. Сейчас такие составы уже не используют, ведь со временем гель не рассасывается и может искажать естественный контур губ.

Любовь Успенская увеличила губы

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