Артистка перекроїла не лише все обличчя, а й тіло

Відома виконавиця Любов Успенська, як і Тетяна Овсієнко, народилася в Києві, але кар’єру будувала у Москві. Цього року артистці, яка зрадила нашу країну, виповнився 71 рік і її важко впізнати, оскільки Успенська давно вдалася до допомоги пластичних хірургів.

Зрадниця відмовляється приймати старість і всіляко намагається "омолодитися" шляхом операцій та "уколів краси". Однак такими діями вона спотворила своє обличчя.

Любов Успенська — позиція щодо війни в Україні

Співачка Любов Успенська народилася 1964 року в Києві, де пройшло її дитинство та юність. Подорослішавши, артистка деякий час жила в Італії та США, але визнання та славу здобула у 1993 році, коли вперше приїхала до Російської Федерації. У країні-агресорі вона й продовжила будувати свою кар’єру.

Любов Успенська народилася та виросла в Україні

Любов Успенська і зараз живе в Росії, а також підтримує кремлівський режим та війну проти рідної України. У 2023 році співачку внесли до бази "Миротворець і за антиукраїнську діяльність вона перебуває під санкціями РНБО.

Любов Успенська підтримує війну проти України

Як Любов Успенська спотворила себе пластикою

Зрадниця Любов Успенська давно лягла під ніж хірургів, оскільки не захотіла приймати вікових змін. Співачка не приховує того, що неодноразово робила пластичні операції й за це в мережі її часто критикують, оскільки вона повністю перекроїла собі обличчя та тіло.

Як змінилася Любов Успенська

Успенська розповідала, що робить нитковий ліфтинг (підтяжку обличчя), але таку процедуру необхідно повторювати кожні 1,5-2 роки, щоб підтримувати ефект, оскільки нитки розсмоктуються.

Любов Успенська перекроїла своє обличчя та тіло

Також вона пройшла через ринопластику та кругову підтяжку обличчя. Використання філерів мали згладити зморшки і її провислу шкіру.

Ще артистка зробила ліпосакцію спини, живота та замінила імпланти в області грудей. Не обійшлося і без блефаропластики — операції, яка змінює форму повік, усуває мішки під очима та надлишки шкіри.

Любов Успенська зробила безліч пластичних операцій

Важко не помітити зміну об’єму губ на фотографіях Успенської. Швидше за все, вона збільшила їх ще давно за допомогою біополімерного гелю. Зараз такі склади вже не використовують, адже гель не розсмоктується і може спотворювати природний контур губ.

Любов Успенська збільшила губи

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