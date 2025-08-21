Интим был плохим все 13 лет: что было в удаленных фрагментах интервью Розового (видео)

По словам комика, его экс-любимая не устраивала его в интимном плане

Звезда "Лиги смеха" и ветеран войны Виктор Розовый оказался в центре скандала из-за измен жене Ольге Мерзликиной, с которой он был в отношениях 13 лет, один из которых в браке. Комик заявил, что на это "были причины" и в подробностях объяснил, какие именно. После того как Рамина Эскакхай удалила интервью, в сети нашлись "сливы", где юморист вытащил все "грязное белье" и заявил, что бывшая жена не удовлетворяла его в сексе.

Также в отредактированном видео разговоре с Раминой Розовый рассказал, что выплатил бывшей жене 500 тысяч гривен компенсации по договору, который они подписали, из банки, куда люди жертвовали деньги на его реабилитацию.

Дело в том, что Розовый и Мерзликина после развода подписали контракт, по которому они не должны были разглашать детали личной жизни в публичном пространстве. Условий договора Виктор не сдержался, поэтому был вынужден выплатить бывшей жене полмиллиона компенсации. Поскольку других средств у него не было, пришлось "разбить" благотворительную "банку".

Виктор Розовый с бывшей женой Ольгой

Относительно причин своих измен, Розовый отметил то, что Ольга не удовлетворяла его в интимном плане. По его словам, он просил, чтобы жена приехала к нему в Краматорск, потому что ему "башню рвало", на что он слышал только отказы Ольги. Причиной этих отказов женщины, по словам комика, было то, что ей далеко ехать и она боялась "прилетов".

Ветеран сообщил, что предлагал жене разнообразить половую жизнь (по словам Виктора, ор*альный секс), на что постоянно слышал отказы. Следующий фрагмент Рамина удалила из своего интервью, а в телеграмм-канале "Сливы" показали скандальное видео.

Ей, одним словом, нравилось, короче, чтобы я ее удовлетворял, короче, кл*то*ально. Но руками. Это ненормально, бл*ха! Давай, маслай "вареник" час времени. Час времени ты маслаешь! Как дебила кусок лежишь, блин, маслаешь там это все прямая цитата Виктора Розового

Юморист также сообщил, что когда жена узнала б его изменах, с момента его ранения прошло примерно 3 недели. Тогда он хотел искупить свою вину. Ольга сказала, что простит его, если Розовый купит ей квартиру. Ветеран даже подыскивал подходящие варианты, но не стал этого делать.

