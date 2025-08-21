Інтим був поганим всі 13 років: що було у видалених фрагментах інтерв'ю Розового (відео)

За словами коміка, його екскохана не влаштовувала його в інтимному плані

Зірка "Ліги сміху" і ветеран війни Віктор Розовий опинився у центрі скандалу через зради дружині Ользі Мерзлікіній, з якою він був у стосунках 13 років, один із яких у шлюбі. Комік заявив, що на це "були причини" і в подробицях пояснив, які саме. Після того як Раміна Ескакхай видалила інтерв’ю, у мережі знайшлися "зливи", де гуморист витягнув усю "брудну білизну" і заявив, що колишня не задовільняла його в сексі.

Також у відредагованому відео розмови з Раміною, Розовий розповів, що виплатив колишній дружині 500 тисяч гривень компенсації за договором, який вони підписали, з банки, куди люди жертвували гроші на його реабілітацію.

Річ у тім, що Розовий та Мерзлікіна після розлучення підписали контракт, за яким вони обоє не повинні були розголошувати деталі особистого життя у публічному просторі. Умов договору Віктор не дотримався, тому був вимушений виплатити колишній дружині пів мільйона компенсації. Оскільки інших коштів у нього не було, довелося "розбити" благодійну "банку".

Віктор Розовий з колишньою дружиною Ольгою

Щодо причин своїх зрад, Розовий зазначив те, що Ольга не задовільняла його в інтимному плані. За його словами, він просив, щоб дружина приїхала до нього у Краматорськ, бо йому "башню рвало", на що він чув лише відмови Ольги. Причиною цих відмов, жінки, за словами коміка, було те, що їй далеко їхати і вона боялася "прильотів".

Ветеран повідомив, що пропонував дружині урізноманітнити статеве життя (за словами Віктора, ор*альний секс), на що постійно чув відмови. Наступний фрагмент Раміна видалила зі свого інтерв’ю, а в телеграм-каналі "Зливи" показали скандальне відео.

Їй, одним словом, подобалось, короче, щоб я її задовільняв, короче, кл*то*ально. Але руками. Це ненормально, бл*ха! Давай, маслай "вареник" годину часу. Годину часу ти маслаєш! Як дебіла кусок лежиш, блін, маслаєш там оце все пряма цитата Віктора Розового

Гуморист також повідомив, що коли дружина дізналася про його зради, з моменту його поранення пройшло приблизно 3 тижні. Тоді він хотів спокутувати свою провину. Ольга сказала, що пробачить його, якщо Розовий придбає їй квартиру. Ветеран навіть підшуковував підходящі варіанти, але не став цього робити.

