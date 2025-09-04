Стал известным благодаря роли Стуса и сбежал из Украины: куда пропал актер Ярошенко и что о нем известно

Ярошенко прославился своими ролями в театре и фильмах

Многие украинские знаменитости во время войны сбежали за границу, среди них хореограф Влад Яма, а также актер Дмитрий Ярошенко. Он получил разрешение на выезд от Министерства культуры, однако обратно в Украину не вернулся.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Дмитрий Ярошенко и в каких фильмах он сыграл. Мы узнали об актере некоторые подробности.

Дмитрий Ярошенко — что о нем известно

Украинский актер Дмитрий Ярошенко родился 30 августа в 1986 году в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Театральное образование получил в Национальном университете театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого и начал активно развивать карьеру.

Дмитрий Ярошенко снимался в кино и играл в театре "ДАХ", Фото: ukrainianpeople

С 2004 года он был ведущим актером театра "ДАХ", был задействован в шести спектаклях. Самую большую популярность в Украине ему принесла роль Василия Стуса в биографической драме "Заборонений". Также он снялся в проектах: "Врата", "Платон Ангел" и "Джулия Блу", где сыграл вернувшегося из АТО с посттравматическим синдромом снайпера.

Дмитрий Ярошенко сыграл Василия Стуса в фильме "Заборонений"

Также Ярошенко сыграл главную роль в фильме "В зените", съемки которого должны были завершить в 2022 году. Но ленту так и не досняли, поскольку, как сообщил продюсер фильма Игорь Кондратюк, актер Дмитрий Ярошенко выехал из Украины и не вернулся.

Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, который 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за боязни того, что его могут мобилизовать Игорь Кондратюк

Дмитрий Ярошенко выехал из Украины и не вернулся

В апреле 2025 года актер Дмитрий Ярошенко вышел на связь и в эксклюзивном комментарии для издания "Суспільне культура" объяснил причину своего поступка.

По словам актера, выехал он из Украины в октябре 2022 года, поскольку получил приглашение в "важный международный проект в Европе". Но решил обратно не возвращаться, поскольку в Украине отсутствуют гарантии безопасности

Из-за отсутствия гарантий безопасности в Украине, сроков и шокирующих событий, пришлось принять решение о принятии убежища в других странах и реализовать текущий, важный проект Дмитрий Ярошенко

Дмитрий Ярошенко не раскрывает своего местонгахождения, Фото: ukrainianpeople

Звезда фильма "Заборонений" отметил, что из-за рубежа поддерживал связь с режиссером и продюсером фильма "В зените" и они пришли к выводу, что картину стоит поставить на паузу, потому что доснять ее было невозможно.

В добавок Ярошенко заявил, что "не отказывается от своих обязанностей и продолжает их выполнять". Где сейчас находится актер сказать сложно, поскольку он не активный в медиа.

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит актер Бадюк. Он не вспоминает о родной Украине и прослыл в России "балаболом".