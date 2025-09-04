Родилась в Донецке и крутила роман с любимчиком Путина: где сейчас певица Алекса и что говорит о войне

Артистка начала восстанавливать музыкальную карьеру

Певица Алекса, ставшая жертвой пластической "красоты", родилась в Донецке, но давно уехала в Россию и занимается там карьерой. Девушка сменила гражданство и наслаждается беззаботной жизнью, пока ее родную страну четвертый год обстреливают ракетами.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Алекса, которой сегодня исполнилось 37 лет. Мы узнали, что она говорит о войне.

Алекса — что известно о певице

Александра Чвикова (Алекса) родилась 4 сентября 1988 года в Донецке. Ее отец был известным бизнесменом и руководил компанией "Энергосбытпром". С детства он поощрял творческие увлечения дочери, ведь Алекса любила участвовать в конкурсах красоты и пробовала себя в модельном бизнесе.

Алекса в молодости

Благодаря отцу вышла ее первая песня "Воздушный поцелуй", а вскоре и дебютный альбом. После окончания школы Алекса переехала в Москву, где сосредоточилась на музыкальной карьере. В 2004 году девушке посчастливилось стать участницей проекта "Фабрика звезд", который сделал ее знаменитой.

На шоу она закрутила роман с путинистом Тимати, они вместе даже презентовали песню "Когда ты рядом". Но главной ее поддержкой оставался отец, который финансировал ее "раскрутку". Однако Алексе так и не удалось закрепиться в шоу-бизнесе и она ушла со сцены.

Алекса крутила роман с Тимати

Где сейчас Алекса и что говорит о войне

В одном из интервью артистка рассказала, что войну в 2014 году встретила в Донецке, назвав это "страшными" событиями. Отец отправил Алексу в Киев, когда в городе началось беззаконие, но надолго певица там не задержалась и уехала в Россию.

Алекса переехала в Россию еще в 2014 году

По сей день Алекса живет в Российской Федерации и молчит об обстрелах Украины. В ноябре 2022 года певица радовалась в социальных сетях, что получила российский паспорт.

"Ура! У мамы российский паспорт, доченька! Дали конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускали никаких ошибок Алекса

В сентябре 2022 года она сообщила, что ее родители живут в Украине и иногда ее навещают. Однако где они сейчас — неизвестно.

Алекса вместе с мамой и дочерью

Предательница в России вышла замуж за фитнес-инструктора Вячеслава Дайчева, от которого родила дочь Андрианну. Девочке недавно исполнилось 4 года.

Алекса вышла замуж за фитнес-тренера

Вместе с мужем Алекса продавала фитнес-курсы онлайн, показывая на собственном примере, как похудела с момента родов. Но семейный бизнес вызвал скандал, в 2022 году подписчики начали обвинять артистку в мошенничестве, потому что с их карт начали списываться деньги после приобретения курса по дешевой цене.

Как сейчас выглядит предательница Алекса

Сейчас в Instagram Алекса активно публикует фотографии, где наслаждается беззаботной жизнью. В 2024 году она начала восстанавливать музыкальную карьеру и выступала на корпоративах.

Алекса наслаждается беззаботной жизнью в РФ

