Народилася в Донецьку і крутила роман з улюбленцем Путіна: де зараз співачка Алекса і що говорить про війну

Артистка почала відновлювати музичну кар’єру

Співачка Алекса, яка стала жертвою пластичної "краси", народилася в Донецьку, але давно поїхала до Росії та займається там кар’єрою. Дівчина змінила громадянство і насолоджується безтурботним життям, доки її рідну країну четвертий рік обстрілюють ракетами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Олекса, якій сьогодні виповнилося 37 років. Ми дізналися, що вона каже про війну.

Алекса — що відомо про співачку

Олександра Чвикова (Алекса) народилася 4 вересня 1988 року у Донецьку. Її батько був відомим бізнесменом та керував компанією "Енергозбутпром". З дитинства він заохочував творчі захоплення дочки, адже Алекса любила брати участь у конкурсах краси та пробувала себе у модельному бізнесі.

Алекса в молодості

Завдяки батькові вийшла її перша пісня "Воздушный поцелуй", а невдовзі дебютний альбом. Після закінчення школи Алекса переїхала до Москви, де зосередилася на музичній кар’єрі. У 2004 році дівчині пощастило стати учасницею проєкту "Фабрика зірок", який зробив її знаменитою.

На шоу вона закрутила роман із путіністом Тіматі, вони разом навіть презентували пісню "Когда ты рядом". Але головною її підтримкою залишався батько, який фінансував її "розкрутку". Однак Олексі так і не вдалося закріпитися у шоубізнесі, і вона пішла зі сцени.

Алекса крутила роман із Тіматі

Де зараз Алекса і що говорить про війну

В одному з інтерв’ю артистка розповіла, що війну у 2014 році зустріла у Донецьку, назвавши це "страшними" подіями. Батько відправив Алексу до Києва, коли у місті почалося беззаконня, але надовго співачка там не затрималася й поїхала до Росії.

Алекса переїхала до Росії ще 2014 року

Досі Алекса живе в Російській Федерації й мовчить про обстріли України. У листопаді 2022 року співачка раділа у соціальних мережах, що отримала російський паспорт.

"Ура! У мами російський паспорт, доню! Дали конституцію, сказали все вивчити, щоб у жодному разі не допускали жодних помилок Олекса

У вересні 2022 року вона повідомила, що її батьки живуть в Україні та інколи її відвідують. Однак де вони зараз – невідомо.

Алекса разом із мамою та дочкою

Зрадниця в Росії одружилася з фітнес-інструктором В’ячеславом Дайчевим, від якого народила дочку Андріанну. Дівчинці нещодавно виповнилося 4 роки.

Олекса вийшла заміж за фітнес-тренера

Разом із чоловіком Алекса продавала фітнес-курси онлайн, показуючи на власному прикладі, як схудла з моменту пологів. Але сімейний бізнес викликав скандал, у 2022 році підписники почали звинувачувати артистку в шахрайстві, бо з їхніх карток почали списуватися гроші після придбання курсу за дешевою ціною.

Як зараз виглядає зрадниця Алекса

Зараз в Instagram Олекса активно публікує фотографії, де насолоджується безтурботним життям. У 2024 році вона почала відновлювати музичну кар’єру та виступала на корпоративах.

Алекса насолоджується безтурботним життям у РФ

"Телеграф" писав раніше, як виглядає палац запроданки Ані Лорак. Артистка живе як королева, доки будинки українців руйнує Росія.