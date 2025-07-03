Не вспоминает о родной Украине и прослыл в России "балаболом": как сейчас выглядит актер Бадюк
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Звезду российских фильмов давно внесли в базу "Миротворец"
Многие знаменитости, которые родились в Украине, строят свою карьеру в Российской Федерации и не осуждают путинскую агрессию. В их числе актер Юрий Батурин и Сергей Бадюк, который сегодня, 3 июля, отмечает свое 55-летие.
"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит предатель и чем занимается. Мы узнали, говорит ли Сергей Бадюк о войне в Украине.
Сергей Бадюк — что о нем известно
Актер Сергей Бадюк родился 3 июля 1970 года в селе Гибаловка Шаргородского района Винницкой области. Его отец был сотрудник милиции, а мама — учительницей английского языка.
В 15 лет Сергей ввязался в драку с хулиганами, в которой проиграл и с того момента решил, что хочет заниматься спортом. Вскоре, под руководством тренера Юрия Федоришина, Бадюк начал заниматься восточными единоборствами. В одном из интервью актер заявил, что стал мастером спорта еще в школьном возрасте.
Известно, что в 1988-1990 годах Бадюк проходил службу в советской армии. Образование он получал в московской школе КГБ, а затем в Финансовой академии при правительстве РФ и в Чикагском университете.
Затем Бадюк работал на телевидении, он вел передачи на украинском языке и брал интервью в известных спортсменов, в частности Василия Вирастюка. Но карьеру продолжил в России, в частности в киноиндустрию ему помог попасть путинист Иван Охлобыстин, с которым Сергей пересекался в тренажерном зале.
Дебютной его работой стала кинолента "Савва Морозов", далее Бадюк снялся в фильмах "Антикиллер-2", "Свидание", а также сериалах "Интерны" и "Терминал". С 2017 года актер был военным корреспондентом в Сирии в составе агентства "ANNA-news", которое распространяет российскую пропаганду и дезинформацию о военных конфликтах с участием РФ, в том числе о войне против Украины с 2014 года.
В 2018 стал тренером шоу "Взвешенные и счастливые люди" на российском телеканале "СТС". Также Бадюк стал лицом и вдохновителем сети детских спортивных секций "Боевые панды", а с 2019 по 2021 год был ведущим документального спецпроекта программы "СОВБЕЗ".
Как сейчас выглядит Сергей Бадюк и что говорит о войне
Несмотря на то, что актер родился в Украине, он много лет живет и строит карьеру в Российской Федерации. После аннексии Крыма, Сергей Бадюк неоднократно посещал оккупированный полуостров, проводил там незаконную коммерческую деятельность и стал пособником российских оккупантов, за что попал в базу "Миротворец".
У актера были противоречивые взгляды. После начала войны на Донбассе Бадюк говорил о своей "тотальной аполитичности" и призывал меньше смотреть телевизор.
"Ко мне обращались, как с одной так и с другой стороны с одной целью – привлечь меня на чью-то сторону. Однако я сказал им и скажу вам – я тотально аполитичный человек. Я не занимался, не занимаюсь и не буду заниматься политикой. Все о чем я молюсь – это мир на моей родной Украине", — заявлял актер.
Но затем его обвинили в сепаратизме, поскольку появились фотографии Бадюка с Михаилом Пореченковым, который активно поддерживал войну против Украины. На это звезда российских фильмов заявил, что каждый день фотографируется с сотнями людей, своими фанатами, и не обращает внимания на их политические убеждения.
Но уже в 2016 году уроженец Винницкой области заявил, что баллотируется в Государственную Думу Краснодарского края от партии "Родина". Он рассказывал о своей программе, вел агитации, но за него проголосовало всего 4,04% голосов избирателей.
Жестокую путинскую агрессию против Украины, начатую в феврале 2022 года, Бадюк не осудил. Он продолжает молчать об обстрелах нашей страны.
Почему Бадюка называют "балаболом"
Актера Бадюка считают едва не главным "балаболом", поскольку он любит много рассказывать о своих достижениях, которые ничем не подтверждены. В России его в шутку называют "мастером всех видов спорта".
На сайте Федерации армлифтинга, которую возглавляет актер, говорится, что он мастер спорта по 5 видам спорта, но критики уверяют, что эта информация нигде документально не подтверждена, а большинство званий Бадюка не включены в дисциплины Всероссийского реестра видов спорта.
Более того, Бадюк ведет свои каналы на Youtube, где рассказывает о спорте, а также посвящает слушателей в свое "оружейное" творчество. Один из выпусков спортсмен посвятил автомату "Калашникова" и "Штурмгеверу", но критики заявили, что его знания об оружии находятся на уровне ниже среднего и что его видеоролик построен на заблуждениях и вранье.
"Телеграф" писал ранее, где сейчас Константин Хабенский и что он говорит о войне. Актер называет себя аполитичным.