Не згадує про рідну Україну і прославився в Росії як "балабол": як зараз виглядає актор Бадюк

Зірку російських фільмів давно внесли до бази "Миротворець"

Багато знаменитостей, які народилися в Україні, будують свою кар’єру в Російській Федерації й не засуджують путінську агресію. Серед них актор Юрій Батурін та Сергій Бадюк, який сьогодні, 3 липня, відзначає своє 55-річчя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає зрадник і чим займається. Ми дізналися, чи говорить Сергій Бадюк про війну в Україні.

Сергій Бадюк — що про нього відомо

Актор Сергій Бадюк народився 3 липня 1970 року у селі Гbбалівка Шаргородського району Вінницької області. Його батько був співробітником міліції, а мама — вчителькою англійської мови.

У 15 років Сергій уплутався у бійку з хуліганами, в якій програв і з того моменту вирішив, що хоче займатися спортом. Невдовзі під керівництвом тренера Юрія Федоришина Бадюк почав займатися східними єдиноборствами. В одному з інтерв’ю актор заявив, що став майстром спорту ще у шкільному віці.

Відомо, що у 1988-1990 роках Бадюк проходив службу у радянській армії. Освіту він отримував у московській школі КДБ, а потім у Фінансовій академії при уряді РФ та в університеті Чикаго.

Сергій Бадюк народився в Україні

Потім Бадюк працював на телебаченні, він вів передачі українською мовою та брав інтерв’ю у відомих спортсменів, зокрема Василя Вірастюка. Але кар’єру продовжив у Росії, зокрема в кіноіндустрію йому допоміг потрапити путініст Іван Охлобистін, з яким Сергій перетинався у тренажерній залі.

Іван Охлобистін допоміг Бадюку розпочав кінокар’єру

Дебютною його роботою стала кінострічка "Сава Морозов", далі Бадюк знявся у фільмах "Антикиллер-2", "Побачення", а також серіалах "Інтерни" та "Термінал". З 2017 року актор був воєнним кореспондентом у Сирії у складі агентства "ANNA-news", яке розповсюджує російську пропаганду та дезінформацію про військові конфлікти за участю РФ, у тому числі про війну проти України з 2014 року.

Сергій Бадюк став зіркою російських фільмів

У 2018 став тренером шоу "Зважені та щасливі люди" на російському телеканалі "СТС". Також Бадюк став обличчям та натхненником мережі дитячих спортивних секцій "Бойові панди", а з 2019 до 2021 року був ведучим документального спецпроєкту програми "РАДБЕЗ".

Сергія Бадюка жартома називають "майстром усіх видів спорту"

Як зараз виглядає Сергій Бадюк і що говорить про війну

Попри те, що актор народився в Україні, він багато років живе та будує кар’єру в Російській Федерації. Після анексії Криму Сергій Бадюк неодноразово відвідував окупований півострів, проводив там незаконну комерційну діяльність та став посібником російських окупантів, за що потрапив до бази "Миротворець".

Сергій Бадюк знаходиться у базі "Миротворець"

У актора були суперечливі погляди. Після початку війни на Донбасі Бадюк говорив про свою "тотальну аполітичність" і закликав менше дивитися телевізор.

"До мене зверталися, як з одного, так і з іншого боку з однією метою – залучити мене на чийсь бік. Однак я сказав їм і скажу вам – я тотально аполітична людина. Я не займався, не займаюся і не займатимусь політикою. Все про що я молюся – це мир на моїй рідній Україні", — заявляв актор.

Як зараз виглядає Сергій Бадюк

Але потім його звинуватили у сепаратизмі, оскільки з’явилися фотографії Бадюка з Михайлом Пореченковим, котрий активно підтримував війну проти України. На це зірка російських фільмів заявив, що щодня фотографується із сотнями людей, своїми фанатами, і не звертає уваги на їхні політичні переконання.

Сергій Бадюк разом із путіністом Пореченковим

Але вже 2016 року уродженець Вінницької області заявив, що балотується до Державної Думи Краснодарського краю від партії "Родина". Він розповідав про свою програму, вів агітацію, але за нього проголосувало лише 4,04% голосів виборців.

Сергій Бадюк балоїтувався до Держдуми РФ

Жорстоку путінську агресію проти України, розпочату в лютому 2022 року, Бадюк не засудив. Він продовжує мовчати про обстріл нашої країни.

Чому Бадюка називають "балаболом"

Актора Бадюка вважають чи не головним "балаболом", оскільки він любить багато розповідати про свої досягнення, які нічим не підтверджені. У Росії його жартома називають "майстром усіх видів спорту".

Сергія Бадюка любить розповідати про спортивні досягнення

На сайті Федерації армліфтингу, яку очолює актор, йдеться, що він майстер спорту з 5 видів спорту, але критики запевняють, що ця інформація ніде документально не підтверджена, а більшість звань Бадюка не включені до дисциплін Всеросійського реєстру видів спорту.

Сергія Бадюка називають балаболом

Щобільше, Бадюк веде свої канали на Youtube, де розповідає про спорт, а також посвячує слухачів у свою "збройову" творчість. Один із випусків спортсмен присвятив автомату "Калашнікова" та "Штурмгеверу", але критики заявили, що його знання про зброю знаходяться на рівні нижче середнього і що його відеоролик побудований на оманах і брехні.

Сергій Бадюк мовчить про війну в Україні

"Телеграф" писав раніше, де зараз Костянтин Хабенський і що він говорить про війну. Актор називає себе аполітичним.