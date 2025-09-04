Став відомим завдяки ролі Стуса і втік з України: куди пропав актор Ярошенко і що про нього відомо

Ярошенко прославився своїми ролями у театрі та фільмах

Багато українських знаменитостей під час війни втекли за кордон, серед них хореограф Влад Яма, а також актор Дмитро Ярошенко. Він одержав дозвіл на виїзд від Міністерства культури, проте назад до України не повернувся.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Дмитро Ярошенко та у яких фільмах він зіграв. Ми дізналися про актора деякі подробиці.

Дмитро Ярошенко — що про нього відомо

Український актор Дмитро Ярошенко народився 30 серпня 1986 року у місті Жовті Води Дніпропетровської області. Театральну освіту здобув у Національному університеті театру, кіно та телебачення ім. Івана Карпенка-Карого і почав активно розвивати кар’єру.

Дмитро Ярошенко знімався у кіно та грав у театрі "ДАХ", Фото: ukrainianpeople

З 2004 року він був ведучим актором театру "ДАХ", був залучений у шести виставах. Найбільшу популярність в Україні йому принесла роль Василя Стуса у біографічній драмі "Заборонений". Також він знявся в проєктах: "Брама", "Платон Ангел" і "Джулія Блу", де зіграв снайпера, який повернувся з АТО з посттравматичним синдромом.

Дмитро Ярошенко зіграв Василя Стуса у фільмі "Заборонений"

Також Ярошенко зіграв головну роль у фільмі "У зеніті", зйомки якого мали завершити у 2022 році. Але стрічку так і не дозняли, оскільки, як повідомив продюсер фільму Ігор Кондратюк, актор Дмитро Ярошенко виїхав з України й не повернувся.

Вже під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, який 80 відсотків у кадрі, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через побоювання того, що його можуть мобілізувати Ігор Кондратюк

Дмитро Ярошенко виїхав з України і не повернувся

У квітні 2025 року актор Дмитро Ярошенко вийшов на зв’язок та в ексклюзивному коментарі для видання "Суспільне культура" пояснив причину свого вчинку.

За словами актора, виїхав він з України у жовтні 2022 року, оскільки отримав запрошення у "важливий міжнародний проєкт в Європі". Але вирішив назад не повертатися, оскільки в Україні немає гарантій безпеки

Через відсутність гарантій безпеки в Україні, термінів та шокуючих подій довелося ухвалити рішення про прийняття притулку в інших країнах та реалізувати поточний, важливий проект Дмитро Ярошенко

Дмитро Ярошенко не розкриває свого місцезнаходження, Фото: ukrainianpeople

Зірка фільму "Заборонений" відзначив, що з-за кордону підтримував зв’язок із режисером та продюсером фільму "У зеніті" і вони дійшли висновку, що картину варто поставити на паузу, бо дозняти її було неможливо.

На додачу Ярошенко заявив, що "не відмовляється від своїх обов’язків і продовжує їх виконувати". Де зараз актор — складно сказати, оскільки він не активний у медіа.

