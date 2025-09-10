Стал россиянином во время войны в Украине: где сейчас Александр Ревва, который называл Зеленского другом

Артист прекратил общение с отцом, который живет в Донецке

Александр Ревва, известный также как исполнитель Артур Пирожков, — популярный артист и комик, который в молодости играл в КВН и стал настоящей звездой телевидения в РФ. Он родился в Донецке, но в 2025 году получил российское гражданство и предпочитает молчать о войне. В этот день, 10 сентября, артисту исполняется 51 год.

"Телеграф" расскажет, как сейчас живет Александр Ревва, который когда-то дружил с Зеленским и приезжал в Украину.

Александр Ревва — что о нем известно?

Артист родился 10 сентября 1974 года в Донецке, который сейчас оккупирован Россией. Несмотря на свои украинские корни, Ревва перестал посещать родственников на оккупированной территории и прекратил общаться с отцом, который там живет.

Александр Ревва в молодости

С 1995 года Александр увлекся игрой в КВН, а уже с 2006-го стал участником московского Comedy Club. Его карьера стремительно развивалась на российском телевидении, а популярность росла. В 2009 году артист запустил свой музыкальный проект и начал выступать, как певец Артур Пирожков. Его незамысловатые песни и яркие клипы получили большую популярность не только в России, но и в Украине.

Еще во времена КВН, Александр Ревва познакомился с комиком Владимиром Зеленским, который теперь является президентом Украины. Они не принимали участия в совместных проектах, однако Ревва называл Зеленского своим другом.

Александр Ревва с женой Анжеликой

Где сейчас Ревва-Пирожков?

В начале полномасштабной войны артист опубликовал в соцсетях пост в стиле "нет войне", как и многие российские артисты, однако не осуждал нападение Путина на Украину громко и публично. Российские СМИ писали, что в начале 2022 года Ревва с семьей выехал из России в Испанию. Однако позже стало известно, что он вернулся — не только в Москву, но и на телевидение. Отвечая на вопросы российских журналистов Александр уверял, что никуда не пропадал, а ездил за границу на отдых.

В начале полномасштабной войны Ревва опубликовал пост с призывом остановить войну

В мае этого года стало известно, что Ревва получил российское гражданство. Сейчас он продолжает строить карьеру на развлекательных телешоу, которые выходят на государственных телеканалах РФ и молчаливо поддерживает путинский режим.

Александр Ревва в 2025 году получил российский паспорт

