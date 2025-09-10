Став росіянином під час війни в Україні: де зараз Олександр Ревва, який називав Зеленського другом

Артист припинив спілкування з батьком, який мешкає в Донецьку

Олександр Ревва, відомий також як виконавець Артур Пирожков, — популярний артист і комік, який у молодості грав у КВК та став справжньою зіркою телебачення в РФ. Він народився в Донецьку, але у 2025 році отримав російське громадянство і вважає за краще мовчати про війну. Цього дня, 10 вересня, артисту виповнюється 51 рік.

"Телеграф" розповість, як зараз живе Олександр Ревва, який колись дружив із Зеленським і приїжджав до України.

Олександр Ревва – що про нього відомо?

Артист народився 10 вересня 1974 року в Донецьку, який зараз окупований Росією. Незважаючи на своє українське коріння, Ревва перестав відвідувати родичів на окупованій території та припинив спілкуватися з батьком, який там живе.

Олександр Ревва в молодості

З 1995 року Олександр захопився грою в КВК, а вже з 2006-го став учасником московського Comedy Club. Його кар’єра швидко розвивалася на російському телебаченні, а популярність зростала. У 2009 році артист запустив свій музичний проект і почав виступати, як співак Артур Пирожков. Його нехитрі пісні та яскраві кліпи здобули велику популярність не тільки в Росії, а й в Україні.

Ще за часів КВК Олександр Ревва познайомився з коміком Володимиром Зеленським, який тепер є президентом України. Вони не брали участі у спільних проектах, проте Ревва називав Зеленського своїм другом.

Олександр Ревва з дружиною Анжелікою

Де зараз Ревва-Пирожков?

На початку повномасштабної війни артист опублікував у соцмережах пост у стилі "нет войне", як і багато російських артистів, проте не засуджував напад Путіна на Україну голосно та публічно. Російські ЗМІ писали, що на початку 2022 року Ревва з родиною виїхав із Росії до Іспанії. Однак пізніше стало відомо, що він повернувся не лише до Москви, а й на телебачення. Відповідаючи на запитання російських журналістів, Олександр запевняв, що нікуди не пропадав, а їздив за кордон на відпочинок.

На початку повномасштабної війни Ревва опублікував пост із закликом зупинити війну

У травні цього року стало відомо, що Ревва отримав російське громадянство. Наразі він продовжує будувати кар’єру на розважальних телешоу, які виходять на державних телеканалах РФ і мовчки підтримує путінський режим.

Олександр Ревва у 2025 році отримав російський паспорт

