Андоленко продолжает сниматься в фильмах

Известная актриса Карина Андоленко, как и Лидия Арефьева из "Интернов", родилась в Харькове, но карьеру отправилась строить в Москву. По сей день она живет и работает в Российской Федерации.

Сегодня, 20 сентября, Карине Андоленко исполнилось 38 лет. "Телеграф" решил узнать, что актриса говорит о войне в Украине.

Карина Андоленко – что о ней известно

Актриса Карина Андоленко родилась 20 сентября 1987 года в Харькове. С детства участвовала в спектаклях для людей с нарушениями слуха, поскольку ее дедушка и бабушка были глухонемыми. С 12 лет Карина занималась в театральной студии и окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

Карина Андоленко родилась и выросла в Харькове

Но высшее образование Андоленко отправилась получать в Москву. Там она окончила Школу-студию МХАТ и начала активно развивать карьеру, участвуя в театральных постановках.

Карина Андоленко карьеру строит в России

С 2008 года харьковчанка снимается в кино, дебютировав в главной роли в драме "Розы для Эльзы". Также с ее участием вышли киноленты: "Сильная слабая женщина", "Арифметика подлости", "Загадка для Веры", "Страсти по Чапаю", "Поговори со мною о любви", "Киллер" и другие.

Как выглядит Карина Андоленко

Что Карина Андоленко говорит о войне

Несмотря на то, что актриса родилась и выросла в Украине, она не стала осуждать войну и регулярные обстрелы родного Харькова. Андоленко заняла молчаливую позицию, но продолжает жить и работать в России.

Карина Андоленко молчит о войне

В 2024 году она снялась в главной роли в пропагандистском сериале "Десять дней до войны". Съемки сериала проходили в Крыму, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Его сняли при поддержке "Военкино", он затрагивает оккупацию полуострова.

Карина Андоленко стала звездой в России

За распространение кремлевской пропаганды, попытки легализации оккупации Крыма Россией и сознательное нарушение государственной границы Украины актрису внесли в базу "Миротворец".

Карина Андоленко снялась в фильме про оккупацию Крыма

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне Анна Грачевская. Она потеряла в Харькове дом и забрала семью в Россию.