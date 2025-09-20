Знімалася у пропагандистському серіалі, поки бомбили її рідний Харків: що говорить про війну актриса Андоленко

Андоленко продовжує зніматися у фільмах

Відома актриса Карина Андоленко, як і Лідія Ареф’єва з "Інтернів", народилася у Харкові, але кар’єру вирушила будувати у Москві. Досі вона живе та працює в Російській Федерації.

Сьогодні, 20 вересня, Карині Андоленко виповнилося 38 років. "Телеграф" вирішив дізнатись, що актриса говорить про війну в Україні.

Карина Андоленко – що про неї відомо

Актриса Каріна Андоленко народилася 20 вересня 1987 року у Харкові. З дитинства брала участь у виставах для людей з порушеннями слуху, оскільки її дідусь та бабуся були глухонімими. З 12 років Каріна займалася у театральній студії та закінчила музичну школу за класом фортепіано.

Карина Андоленко народилася та виросла у Харкові

Але вищу освіту Андоленко вирушила здобувати у Москві. Там вона закінчила Школу-студію МХАТ та почала активно розвивати кар’єру, беручи участь у театральних постановках.

Карина Андоленко кар’єру будує у Росії

З 2008 року харків’янка знімається в кіно, дебютувавши у головній ролі у драмі "Троянди для Ельзи". Також за її участю вийшли кінострічки: "Сильна слабка жінка", "Арифметика підлості", "Загадка для Віри", "Пристрасті по Чапаю", "Поговори зі мною про кохання", "Кілер" та інші.

Як виглядає Карина Андоленко

Що Карина Андоленко говорить про війну

Попри те що актриса народилася та виросла в Україні, вона не стала засуджувати війну та регулярні обстріли рідного Харкова. Андоленко зайняла мовчазну позицію, але продовжує жити та працювати в Росії.

Карина Андоленко мовчить про війну

У 2024 році вона знялася у головній ролі у пропагандистському серіалі "Десять днів до війни". Зйомки серіалу проходили у Криму, Ставропольському краї, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Його зняли за підтримки "Воєнкіно", він розповідає про окупацію півострова.

Карина Андоленко стала зіркою у Росії

За поширення кремлівської пропаганди, спроби легалізації окупації Криму Росією та свідоме порушення державного кордону України актрису внесли до бази "Миротворець".

Карина Андоленко знялася у фільмі про окупацію Криму

