Седокову обвиняют в смерти бывшего мужа, а она уже нашла новую любовь (фото)

Седокова никак не комментирует обвинения в свой адрес

Известную певицу-предательницу Анну Седокову считают причастной к смерти бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. 32-летний спортсмен наложил на себя руки в декабре 2024 года и его тело обнаружили недалеко от дома артистки.

Что стоит знать:

Янис Тимма был третьим мужем певицы Анны Седоковой, он тяжело переживал развод с ней, и вероятно, по этой причине совершил самоубийство

Отец Яниса Тиммы и члены его семьи считают, что Анна Седокова якобы довела его до суицида

Певица Анна Седокова не комментирует обвинения в свой адрес и недавно вышла в свет в компании нового мужчины

Семья Яниса Тиммы считает, что Седокова виновата в смерти спортсмена

Латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство в декабре прошлого года. На месте, где он покончил с собой, нашли телефон с номером Седоковой и просьбу ей позвонить.

Анна Седокова и ее покойный экс-муж Янис Тимма

Известно, что спортсмен тяжело переживал развод с артисткой и пытался найти способы поговорить с ней.

Анна Седокова и Янис Тимма развелись в 2024 году

Родственники умершего баскетболиста обвиняют Седокову в том, что именно она довела его до суицида. В эксклюзивном интервью отец Яниса Тиммы рассказал, что певица никак финансово не помогала семье в транспортировке тела бывшего супруга в Латвию из России.

Анну Седокову обвиняют в смерти бывшего мужа

Райтис Тимма отметил, что артистке нет дела до их семьи, поскольку она занята поисками нового мужа, чтобы обеспечивать себе комфортную жизнь.

Ей же некогда об этом думать, понимаете. Надо нового отца искать, детям. Обеспечивать свою жизнь надо теперь. Как-то выкарабкиваться человеку, понимаете? Райтис Тимма

Отец баскетболиста отметил, что уголовное дело по факту смерти Яниса было возобновлено. Они хотят привлечь артистку к ответственности.

Анна Седокова не комментирует обвинения в свой адрес

Сама Анна Седокова детали инцидента никак не комментирует. Певица вернулась в привычному образу жизни и как сообщают росСМИ недавно появилась в компании нового мужчины. Но его личность пока неизвестна.

Анну Седокову заметили в компании нового мужчины

Очевидцы пишут, что Анна выглядела влюбленной, она обнимала своего спутника со спины и что-то тихо шептала ему на ухо. И это не было похоже на дружеский жест.

Анна Седокова, вероятно, завела новый роман

"Телеграф" писал ранее, что украинская певица-предательница Анна Седокова была секс-символом в "нулевых". Сейчас артистка обезобразила свою внешность пластическими операциями.