Сєдокову звинувачують у смерті колишнього чоловіка, а вона вже знайшла нове кохання (фото)

Сєдокова ніяк не коментує звинувачення на свою адресу

Відому співачку-зрадницю Анну Сєдокову вважають причетною до смерті колишнього чоловіка, баскетболіста Яніса Тімми. 32-річний спортсмен наклав на себе руки у грудні 2024 року і його тіло виявили неподалік від будинку артистки.

Що варто знати:

Яніс Тімма був третім чоловіком співачки Анни Сєдокової, він важко переживав розлучення з нею, і ймовірно, через це вчинив самогубство

Батько Яніса Тімми та члени його родини вважають, що Анна Сєдокова нібито довела його до суїциду

Співачка Анна Сєдокова не коментує звинувачення на свою адресу і нещодавно з'явилася у компанії нового чоловіка

Сім’я Яніса Тімми вважає, що Сєдокова винна у смерті спортсмена

Латвійський баскетболіст Яніс Тімма скоїв самогубство у грудні минулого року. На місці, де він наклав на себе руки, знайшли телефон з номером Сєдокової й прохання їй зателефонувати.

Анна Сєдокова та її покійний ексчоловік Яніс Тімма

Відомо, що спортсмен важко переживав розлучення з артисткою та намагався знайти способи поговорити з нею.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма розлучилися у 2024 році

Родичі померлого баскетболіста звинувачують Сєдокову в тому, що саме вона довела його до суїциду. В ексклюзивному інтерв’ю батько Яніса Тімми розповів, що співачка ніяк фінансово не допомагала сім’ї у транспортуванні тіла колишнього чоловіка до Латвії з Росії.

Анну Сєдокову звинувачують у смерті колишнього чоловіка

Райтіс Тімма зазначив, що артистці немає справи до їхньої родини, оскільки вона зайнята пошуками нового чоловіка, щоб забезпечувати собі комфортне життя.

Їй же ніколи про це думати, розумієте. Потрібно нового батька шукати, дітям. Забезпечувати своє життя треба тепер. Якось викарабкуватися людині, розумієте? Райтіс Тімма

Батько баскетболіста зазначив, що кримінальну справу за фактом смерті Яніса було поновлено. Вони хочуть притягнути артистку до відповідальності.

Анна Сєдокова не коментує звинувачення на свою адресу

Сама Анна Сєдокова деталі інциденту не коментує. Співачка повернулася до звичного способу життя і, як повідомляють росЗМІ, нещодавно з’явилася в компанії нового чоловіка. Але його особистість поки що невідома.

Анну Сєдокову помітили у компанії нового чоловіка

Очевидці пишуть, що Анна виглядала закоханою, вона обіймала свого супутника зі спини й щось тихо шепотіла йому на вухо. І це не було схоже на дружній жест.

Анна Сєдокова, ймовірно, завела новий роман

