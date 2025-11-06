После нее Вакарчук долго молчал о личном: как выглядит бывшая жена певца, с которой он был 20 лет

Общих детей у Вакарчука с бывшей женой не было

Украинский певец, фронтмент группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук более 20 лет состоял в отношениях с модельером Лялей Фонаревой. Он даже удочерил ее дочь Диану, но в 2021 году пара объявила о разводе.

Что известно:

Святослав Вакарчук с начала 2000-х годов находился в отношениях с Лялей Фонаревой, которой посвятил множество песен

Певец удочерил дочь возлюбленной и воспитывал ее как родную, но в 2021 году пара неожиданно рассталась

Как выглядит первая жена Святослава Вакарчука и что о ней известно

История любви фронтмена "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой началась в 2000-х, когда группа была на волне популярности. Музыканты переехали из Львова в Киев и выбрали девушку своим имиджмейкером.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева в молодости

На тот момент она только что закончила лондонскую школу стилистов Toni & Guy и проработала два года в Великобритании. С первого взгляда Ляля смогла покорить Святослава своим талантом и профессионализмом.

До романа с лидером "Океана Эльзы" Фонарева уже была замужем и воспитывала дочь Диану.

Святослав Вакарчук прожил с Лялей 20 лет

Вакарчук не стремился афишироваться свои отношения, а поэтому совместных фотографий с Лялей в сети немного. Боле того, их союз вызывал дискуссии, поскольку певец не раскрывал, жил с Лялей в гражданском браке или же, по слухам, в 2015 году они сыграли скромную свадьбу во Львове.

Как выглядит бывшая жена Святослава Вакарчука

В одном из интервью артист отметил, что не хочет устраивать "театральные постановки" вокруг своей личной жизни

Все браки заключаются на небесах. И я больше ничего не хочу говорить. Это наше внутреннее дело, мы сами разберемся Святослав Вакарчук

Известно, что Ляля Фонарева некоторое время была фотографом группы "Океан Эльзы", затем стала арт-директором коллектива. Ее называли музой артиста, поскольку он посвятил ей множество песен. Возлюбленная Вакарчука даже снялась в клипе на песню "Холодно".

Вакарчук и Ляля Фонарева расстались в 2021 году

Общих детей у пары не было, но дочь Ляли от первого брака Святослав воспитывал как родную. В СМИ пишут, что он удочерил ее. Девушка получила высшее образование сначала в Украине, а потом в Великобритании. В подростковом возрасте Диана также снялась в клипе группы на хит "Без бою", а еще выступила продюсером и художником-постановщиком видео на песню "Знову".

Приемная дочь Вакарчука Диана

В 2021 году певец объявил о разрыве отношений с Лялей Фонаревой и поблагодарил ее за все счастливые моменты и за дочь Диану.

Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом. Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми Святослав Вакарчук

В том же году стало известно, что Святослав Вакарчук завел роман с продюсером Евгенией Яцутой. В 2021 году она подарила артисту сына Ивана, а в 2022 — дочь Соломию.

Святослав Вакарчук вместе с женой Евгенией и детьми

