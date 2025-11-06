Після неї Вакарчук довго мовчав про особисте: як виглядає колишня дружина співака, з якою він був 20 років

Спільних дітей у Вакарчука з колишньою дружиною не було

Український співак, фронтмент гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук понад 20 років перебував у стосунках із модельєром Лялею Фонарьовою. Він навіть удочерив її доньку Діану, але у 2021 році пара оголосила про розлучення.

Що відомо:

Святослав Вакарчук з початку 2000-х років перебував у стосунках із Лялею Фонарьовою, якій присвятив безліч пісень

Співак удочерив дочку коханої та виховував її як рідну, але у 2021 році пара несподівано розлучилася

Як виглядає перша дружина Святослава Вакарчука і що про неї відомо

Історія кохання фронтмена "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової почалася у 2000-х, коли гурт був на хвилі популярності. Музиканти переїхали зі Львова до Києва та обрали дівчину своїм іміджмейкером.

Святослав Вакарчук та Ляля Фонарьова в молодості

На той момент вона тільки-но закінчила лондонську школу стилістів Toni & Guy і пропрацювала два роки у Великій Британії. З першого погляду Ляля змогла підкорити Святослава своїм талантом та професіоналізмом.

До роману з лідером "Океану Ельзи" Фонарьова вже була одружена і виховувала дочку Діану.

Святослав Вакарчук прожив із Лялею 20 років

Вакарчук не прагнув афішуватися свої стосунки, тому спільних фотографій із Лялею у мережі небагато. Щобільше, їхній союз викликав дискусії, оскільки співак не розкривав, жив із Лялею у цивільному шлюбі або ж, за чутками, у 2015 році вони зіграли скромне весілля у Львові.

Як виглядає колишня дружина Святослава Вакарчука

В одному з інтерв’ю артист зазначив, що не хоче влаштовувати "театральні постановки" навколо свого особистого життя.

Усі шлюби укладаються на небесах. І я більше нічого не хочу казати. Це наша внутрішня справа, ми самі розберемося Святослав Вакарчук

Відомо, що Ляля Фонарьова деякий час була фотографом гурту "Океан Ельзи", потім стала артдиректором колективу. Її називали музою артиста, оскільки він присвятив їй багато пісень. Кохана Вакарчука навіть знялася у кліпі на пісню "Холодно".

Вакарчук та Ляля Фонарьова розлучилися у 2021 році

Спільних дітей у пари не було, але доньку Лялі від першого шлюбу Святослав виховував як рідну. У ЗМІ пишуть, що він удочерив її. Дівчина здобула вищу освіту спочатку в Україні, а потім у Великій Британії. У підлітковому віці Діана також знялася у кліпі гурту на хіт "Без бою", а ще виступила продюсером та художником-постановником відео на пісню "Знову".

Названа дочка Вакарчука Діана

У 2021 році співак оголосив про розрив стосунків з Лялею Фонаревою і подякував їй за всі щасливі моменти та за дочку Діану.

Сталося так, що після більш ніж 20 років щасливої та насиченої радістю життя наші з Лялею дороги розійшлися. Причини цього залишаються нашою із Лялею особистою справою. Ляля та я завжди були, є і будемо близькими людьми Святослав Вакарчук

Того ж року стало відомо, що Святослав Вакарчук завів роман із продюсером Євгенією Яцутою. У 2021 році вона подарувала артисту сина Івана, а 2022 — дочку Соломію.

Святослав Вакарчук разом із дружиною Євгенією та дітьми

"Телеграф" писав раніше, яким був у молодості фронтмен "Океану Ельзи" Вакарчук. У нього було довге волосся.