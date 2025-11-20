Погиб в Ирпене от рук российских оккупантов: как выглядит могила украинского актера Павла Ли (фото)
Паша работал волонтером в штабе городского совета Ирпеня
Полномасштабная война, начатая Россией, забрала жизни многих украинских актеров и других известных личностей. Среди них оказался и Павел Ли, которого убили оккупанты в Ирпене Киевской области. Ему было всего 33 года.
Что известно:
- Павел Ли снимался в украинских фильмах, был актером дубляжа и участвовал в шоу "Фабрика звезд — 3"
- В начале полномасштабной войны Павел Ли стал волонтером и погиб в результате обстрела автомобиля в Ирпене
Павел Ли — что о нем известно
Павел Ли родился 10 июля 1988 года в Евпатории (Крым). Он начинал карьеру как актер и телеведущий: работал в Киевском театре "Колесо", вел развлекательные программы и брал интервью у известных личностей на телеканале "Дом".
Его можно увидеть в фильмах "Штольня", "Тени забитых предков", "Обычное дело", "Правило боя", "Встреча одноклассников". Также он сыграл роль Лукаша в спектакле "Лесная песня". Но широкую популярность Павел Ли получил как певец, участвуя в шоу "Фабрика звезд — 3".
Как погиб Павел Ли и как выглядит его могила
Павел Ли погиб 6 марта 2022 года, когда российская армия вошла в Ирпень под Киевом. Вместе с волонтерами Ириной Мигитко и Тарасом Мельником перед євакуацией, актер решил наведаться домой и забрать личные вещи. По пути они встретили пожилую пару с маленькой девочкой, которые попросили подвезти их к Романовскому мосту.
На обратном пути автомобиль волонтеров был обстрелян российскими военными. Раненых Ирину и Тараса оккупанты отпустили под прицелом оружия, а Павел остался на месте трагедии истекать кровью. Его тело нашли через несколько дней.
Мать Павла Мария Васильевна опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что он служил в территориальной обороне или погиб от снайперской пули. Женщина подчеркнула, что сын был лишь волонтером.
Сначала о нем писали, будто он служил в территориальной обороне, потом – словно погиб от пули снайпера, отдав свой бронежилет. Это все – неправда. Убийство моего сына, гражданского, – это военное преступление, за которое убийцы должны ответить!
Украинского актера похоронили 18 марта в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. На могиле установлен черный крест с белыми крыльями ангела и табличка с фотографией Павла, датами рождениями и смерти, а также обстоятельствами его гибели. 6 июня 2022 года Павел Ли был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени за отвагу и самопожертвование.
