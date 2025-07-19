Спас жизнь другу, а сам погиб: как выглядит скромная могила звезды "Золотого гуся" Дяченко (фото)

Актер погиб в 46 лет, на пике своей карьеры

Жизнь украинского актера и телеведущего Анатолия Дяченко, как и певца Владислава Левицкого, трагически оборвалась в результате автомобильной катастрофы. Произошло это в 2005 году недалеко от Киева, когда телеведущий возвращался с рыбалки.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила колоритного украинского актера Анатолия Дяченко и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты.

Анатолий Дяченко — что о нем известно

Харизматичный украинский актер Анатолий Дяченко родился в 1959 году в Киеве. С юных лет он тянулся к сцене, поэтому после школы поступил в театральный институт им. Карпенко-Карого. Некоторое время он жил в Хабаровске, где служил в ансамбле песни и пляски. Позже вернулся в Украину, где работал на сценах Театра эстрады и Театра миниатюр "Шарж".

Анатолий Дяченко был известным актером и телеведущим

В 1990-х годах, с началом становления коммерческого телевидения в Украине, Дяченко вместе с другими комедийными артистами, в частности Виктором Андриенко, начал создавать комедийные сериалы для взрослых и детей.

Настоящая популярность пришла к Анатолию Дяченко после 40 лет. За плечами актера множество ярких ролей в украинском кино: "Бездельники", "Женская интуиция", "На поле крови" и другие. Зрителям он также запомнился по мюзиклам: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "За двумя зайцами" и "Сорочинская ярмарка".

Известность к Анатолию Дяченко пришла в 40 лет

Помимо актерской работы, Анатолий активно участвовал в телевизионной жизни страны. Он был ведущим популярных программ: юмористического клуба "Золотой гусь", шоу "3х4. Самое забавное домашнее видео" и передачи "С пивом по жизни".

Анатолий Дяченко в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Как погиб Анатолий Дяченко и как выглядит его могила

Жизнь талантливого украинского актера Анатолия Дяченко трагически оборвалась 13 июля 2005 года. В тот день он вместе с другом Владимиром Ямненко возвращался домой с рыбалки. Оба были утомлены дорогой и бессонной ночью.

Анатолий Дяченко погиб в 46 лет

По словам коллеги Ильи Ноябрева, за несколько минут до трагедии Анатолий позвонил жене, чтобы сообщить, что будет дома через 20 минут. Он мечтал добраться до дома, почистить рыбу и приготовить вкусный ужин. Но этим планам не суждено было сбыться.

По дороге внедорожник, за рулем которого находился Дяченко, внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Удар был мощным, и актер погиб на месте. Перед самой аварией он успел резко дернуть руль в сторону, тем самым спас жизнь своему товарищу.

Анатолий Дяченко спас товарища, с которым был в машине

Тело актера сильно зажало металлическими конструкциями машины, поэтому спасателям пришлось применять автоген, чтобы его извлечь. Владимир Ямненко предположил, что авария могла произойти из-за того, что актер задремал за рулем. Коллеги часто отмечали, что Дяченко, как только уставал, мог уснуть буквально на ходу.

Анатолий Дяченко умер на пике популярности

Звезду "Золотого гуся" кремировали, а урну с прахом захоронили на Байковом кладбище в Киеве, рядом с матерью. Блогер Владислав Тимошенко на своем Youtube-канале недавно показал, как сейчас выглядит место упокоения Анатолия Дяченко.

Как выглядит могила актера Анатолия Дяченко

Его могила выглядит скромно, без пафоса, хотя он был любимцем публики. На гранитной плите выгравированы имя и фамилия актера, даты жизни и смерти, а также его портрет. Рядом стоит лампадка и растут красивые цветы.

Анатолия Дяченко кремировали и похоронили на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, от чего умер актер Брондуков и как выглядит его могила. Он был легендой советского кино.