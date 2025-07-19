Спас жизнь другу, а сам погиб: как выглядит скромная могила звезды "Золотого гуся" Дяченко (фото)
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Актер погиб в 46 лет, на пике своей карьеры
Жизнь украинского актера и телеведущего Анатолия Дяченко, как и певца Владислава Левицкого, трагически оборвалась в результате автомобильной катастрофы. Произошло это в 2005 году недалеко от Киева, когда телеведущий возвращался с рыбалки.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила колоритного украинского актера Анатолия Дяченко и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты.
Анатолий Дяченко — что о нем известно
Харизматичный украинский актер Анатолий Дяченко родился в 1959 году в Киеве. С юных лет он тянулся к сцене, поэтому после школы поступил в театральный институт им. Карпенко-Карого. Некоторое время он жил в Хабаровске, где служил в ансамбле песни и пляски. Позже вернулся в Украину, где работал на сценах Театра эстрады и Театра миниатюр "Шарж".
В 1990-х годах, с началом становления коммерческого телевидения в Украине, Дяченко вместе с другими комедийными артистами, в частности Виктором Андриенко, начал создавать комедийные сериалы для взрослых и детей.
Настоящая популярность пришла к Анатолию Дяченко после 40 лет. За плечами актера множество ярких ролей в украинском кино: "Бездельники", "Женская интуиция", "На поле крови" и другие. Зрителям он также запомнился по мюзиклам: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "За двумя зайцами" и "Сорочинская ярмарка".
Помимо актерской работы, Анатолий активно участвовал в телевизионной жизни страны. Он был ведущим популярных программ: юмористического клуба "Золотой гусь", шоу "3х4. Самое забавное домашнее видео" и передачи "С пивом по жизни".
Как погиб Анатолий Дяченко и как выглядит его могила
Жизнь талантливого украинского актера Анатолия Дяченко трагически оборвалась 13 июля 2005 года. В тот день он вместе с другом Владимиром Ямненко возвращался домой с рыбалки. Оба были утомлены дорогой и бессонной ночью.
По словам коллеги Ильи Ноябрева, за несколько минут до трагедии Анатолий позвонил жене, чтобы сообщить, что будет дома через 20 минут. Он мечтал добраться до дома, почистить рыбу и приготовить вкусный ужин. Но этим планам не суждено было сбыться.
По дороге внедорожник, за рулем которого находился Дяченко, внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Удар был мощным, и актер погиб на месте. Перед самой аварией он успел резко дернуть руль в сторону, тем самым спас жизнь своему товарищу.
Тело актера сильно зажало металлическими конструкциями машины, поэтому спасателям пришлось применять автоген, чтобы его извлечь. Владимир Ямненко предположил, что авария могла произойти из-за того, что актер задремал за рулем. Коллеги часто отмечали, что Дяченко, как только уставал, мог уснуть буквально на ходу.
Звезду "Золотого гуся" кремировали, а урну с прахом захоронили на Байковом кладбище в Киеве, рядом с матерью. Блогер Владислав Тимошенко на своем Youtube-канале недавно показал, как сейчас выглядит место упокоения Анатолия Дяченко.
Его могила выглядит скромно, без пафоса, хотя он был любимцем публики. На гранитной плите выгравированы имя и фамилия актера, даты жизни и смерти, а также его портрет. Рядом стоит лампадка и растут красивые цветы.
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