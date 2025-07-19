Врятував життя другові, а сам загинув: як виглядає скромна могила зірки "Золотого гусака" Дяченка (фото)

Актор загинув у 46 років, на піку своєї кар’єри

Життя українського актора та телеведучого Анатолія Дяченка, як і співака Владислава Левицького, трагічно обірвалося внаслідок автомобільної катастрофи. Сталося це 2005 року неподалік Києва, коли телеведучий повертався з риболовлі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила колоритного українського актора Анатолія Дяченка та що про нього відомо. Ми дізналися деякі факти.

Анатолій Дяченко — що про нього відомо

Харизматичний український актор Анатолій Дяченко народився 1959 року в Києві. З юних років він тягнувся до сцени, тому після школи вступив до театрального інституту ім. Карпенка-Карого. Якийсь час він жив у Хабаровську, де служив в ансамблі пісні та танцю. Пізніше повернувся до України, де працював на сценах Театру естради та Театру мініатюр "Шарж".

Анатолій Дяченко був відомим актором та телеведучим

У 1990-х роках, з початком становлення комерційного телебачення в Україні, Дяченко разом з іншими комедійними артистами, зокрема Віктором Андрієнком, почав створювати комедійні серіали для дорослих та дітей.

Справжня популярність прийшла до Анатолія Дяченка після 40 років. За плечима актора безліч яскравих ролей в українському кіно: "Жіноча інтуїція", "На полі крові" та інші. Глядачам він також запам’ятався за мюзиклами: "Вечори на хуторі біля Диканьки", "За двома зайцями" та "Сорочинський ярмарок".

Популярність до Анатолія Дяченка прийшла у 40 років

Крім акторської роботи, Анатолій брав активну участь у телевізійному житті країни. Він був провідним популярних програм: гумористичного клубу "Золотий гусак", шоу "3х4. Найсмішніше домашнє відео" та передачі "З пивом по життю".

Анатолій Дяченко у мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки"

Як загинув Анатолій Дяченко та як виглядає його могила

Життя талановитого українського актора Анатолія Дяченка трагічно обірвалося 13 липня 2005 року. Того дня він разом із другом Володимиром Ямненком повертався додому з риболовлі. Обидва були втомлені дорогою та безсонною ніччю.

Анатолій Дяченко загинув у 46 років

За словами колеги Іллі Ноябрьова, за кілька хвилин до трагедії Анатолій зателефонував дружині, щоб повідомити, що буде вдома через 20 хвилин. Він мріяв дістатися додому, почистити рибу та приготувати смачну вечерю. Але цим планам не судилося збутися.

Дорогою позашляховик, за кермом якого був Дяченко, раптово виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Удар був потужним і актор загинув на місці. Перед самою аварією він встиг різко смикнути кермо убік, тим самим врятував життя свого товариша.

Анатолій Дяченко врятував товариша, з яким був у машині

Тіло актора сильно затиснуло металевими конструкціями машини, тому рятувальникам довелося застосовувати автоген, щоб його витягти. Володимир Ямненко припустив, що аварія могла статися через те, що актор задрімав за кермом. Колеги часто зазначали, що Дяченко, як тільки втомлювався, міг заснути буквально на ходу.

Анатолій Дяченко помер на піку популярності

Зірку "Золотого гусака" кремували, а урну з прахом поховали на Байковому цвинтарі у Києві, поряд із матір’ю. Блогер Владислав Тимошенко на своєму Youtube-каналі нещодавно показав, як зараз виглядає місце спочивання Анатолія Дяченка.

Як виглядає могила актора Анатолія Дяченка

Його могила виглядає скромно, без пафосу, хоч він був улюбленцем публіки. На гранітній плиті вигравіювали ім’я та прізвище актора, дати життя та смерті, а також його портрет. Поруч стоїть лампадка і ростуть гарні квіти.

Анатолія Дяченка кремували та поховали на Байковому цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, від чого помер актор Брондуков і як виглядає його могила. Він був легендою радянського кіно.