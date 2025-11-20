Загинув в Ірпені від рук російських окупантів: як виглядає могила українського актора Павла Лі (фото)

Паша працював волонтером у штабі міської ради Ірпеня

Повномасштабна війна, розпочата Росією, забрала життя багатьох українських акторів та інших відомих особистостей. Серед них був і Павло Лі, якого вбили окупанти в Ірпені Київської області. Йому було лише 33 роки.

Що відомо:

Павло Лі знімався в українських фільмах, був актором дубляжу та брав участь у шоу "Фабрика зірок — 3"

На початку повномасштабної війни Павло Лі став волонтером та загинув внаслідок обстрілу автомобіля в Ірпені

Павло Лі — що про нього відомо

Павло Лі народився 10 липня 1988 року у Євпаторії (Крим). Він розпочинав кар’єру як актор і телеведучий: працював у Київському театрі "Колесо", вів розважальні програми та брав інтерв’ю у відомих особистостей на телеканалі "Дім".

Павло Лі знявся у багатьох фільмах

Його можна побачити у фільмах "Штольня", "Тіні забутих предків", "Звичайна справа", "Правило бою", "Зустріч однокласників". Також він зіграв роль Лукаша у виставі "Лісова пісня". Але широку популярність Павло Лі отримав як співак, беручи участь у шоу "Фабрика зірок — 3".

Павло Лі на зйомках кіноенти "Мирний-21"

Як загинув Павло Лі і як виглядає його могила

Павло Лі загинув 6 березня 2022 року, коли російська армія увійшла до Ірпеня під Києвом. Разом із волонтерами Іриною Мігитко та Тарасом Мельником перед евакуацією, актор вирішив навідатися додому та забрати особисті речі. По дорозі вони зустріли літню пару з дівчинкою, які попросили підвезти їх до Романівського мосту.

Павло Лі працював в Ірпені волонтером від початку війни

По дорозі назад автомобіль волонтерів був обстріляний російськими військовими. Поранених Ірину та Тараса окупанти відпустили під прицілом зброї, а Павло залишився на місці трагедії стікати кров’ю. Його тіло знайшли за кілька днів.

Як виглядав Павло Лі

Мати Павла Марія Василівна спростувала повідомлення, що з’явилися в ЗМІ, про те, що він служив у територіальній обороні або загинув від снайперської кулі. Жінка наголосила, що син був лише волонтером.

Спочатку про нього писали, ніби він служив у територіальній обороні, потім – ніби загинув від кулі снайпера, віддавши свій бронежилет. Це все – неправда. Вбивство мого сина, цивільного, – це військовий злочин, за який убивці повинні відповісти! Марія Василівна Лі

Павло Лі загинув від обстрілу російських солдатів

Українського актора поховали 18 березня у селищі Ворохта Івано-Франківської області. На могилі встановлено чорний хрест із білими крилами ангела та табличку з фотографією Павла, датами народження та смерті, а також обставинами його загибелі. 6 червня 2022 року Павло Лі був посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня за відвагу та самопожертву.

Як виглядає могила Павла Лі

Актора Павла Лі нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня

