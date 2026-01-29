Культовую передачу "Жди меня" придумала одесситка. Кто такая Оксана Найчук, о которой давно ничего не слышно

Найчук стала автором многих популярных телепередач

Известная телеведущая Оксана Найчук создала шоу "Жди меня" и была его лицом вместе с Игорем Квашой. Но мало кто знает, что женщина родом из Одессы и сегодня, 29 января, ей исполняется 64 года.

Оксана Найчук — что о ней известно

Оксана Найчук — телеведущая и журналистка, родившаяся 29 января 1962 года в Одессе. Ее отец был военным журналистом, поэтому семья часто переезжала, а школу Оксана окончила в Ташкенте.

Оксана Найчук родилась в Укране, Фото: stuki-druki

Решив продолжить семейную традицию, она поступила на факультет журналистики МГУ и в 1986 году начала работать на Центральном телевидении СССР. В период перестройки Найчук стала частью так называемой "молодежной редакции" и работала корреспондентом, автором и редактором популярных программ того времени. Среди них: "Взгляд", "12 этаж", "Пресс-клуб", сотрудничая с Владом Листьевым. Ее даже рассматривали в качестве одной из ведущих "Взгляда".

В середине 1990-х Найчук перешла на канал ТВ-6, где занималась продюсерской работой и стала соавтором программы "В мире людей". Однако главным проектом в ее карьере стало ток-шоу "Ищу тебя!", стартовавшее в 1998 году.

Оксана Найчук стала автором многих передач, Фото: РосСМИ

Именно одесситка придумала формат передачи, которая позже стала известна всей стране под названием "Жди меня". Изначально Найчук вела программу сама, а спустя несколько месяцев к ней присоединился Игорь Кваша.

Но в 1998 году Оксана Найчук со скандалом покинула шоу и сотрудничество с телекомпанией. Руководство приняло решение, что ведущими "Жди меня" должны быть более медийные фигуры и заменили украинку на актрису Марию Шукшину.

Оксану Найчук в "Жди меня" заменили Марией Шукшиной

Оксана Найчук подала в суд на телекомпанию, ссылаясь на свои авторские права и владельца товарного знака, потребовав, чтобы с ней заключили лицензионный договор. Без него канал не имел права транслировать шоу "Ищу тебя", но требования ведущей были проигнорированы.

Оксану Найчук судилась за права на шоу "Жди меня"

В январе 2001 года суд вынес решение в ее пользу, присудив Оксане Найчук компенсацию в размере более 2 млн рублей, однако она осталась недовольна таким итогом. Когда 9 мая 2000 года экс-ведущая подала апелляцию в вышестоящую инстанцию, программа уже сменила название и стала выходить под брендом "Жди меня".

В начале 2000-х Оксана Найчук продолжила активную работу на телевидении в качестве автора и редактора. Она вела детское общественно-политическое ток-шоу "Маленькая политика" на REN TV, позже стала шеф-редактором программы "Принцип домино" на НТВ и оставалась в проекте до его закрытия.

Также Найчук выступила автором и шеф-редактором психологического ток-шоу "Две правды", а с 2012 года занялась созданием телевизионных сериалов, став автором и шеф-редактором мистического проекта "Гадалка" на канале ТВ-3.

Потом одесситка пропала с радаров, в открытом доступе о ней больше нет информации. О личной жизни телеведущей также неизвестно. Женщина ведет закрытый образ жизни, поэтому сложно сказать, где она сейчас и чем занимается.

В российских СМИ есть только одна фотография, как изменилась Оксана Найчук, уйдя из медийного пространства.

Оксану Найчук тогда и сейчас, Фото: РосСМИ

