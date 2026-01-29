Укр

Культовую передачу "Жди меня" придумала одесситка. Кто такая Оксана Найчук, о которой давно ничего не слышно

Катерина Любимова
Оксана Найчук
Оксана Найчук. Фото Коллаж "Телеграфа"

Найчук стала автором многих популярных телепередач

Известная телеведущая Оксана Найчук создала шоу "Жди меня" и была его лицом вместе с Игорем Квашой. Но мало кто знает, что женщина родом из Одессы и сегодня, 29 января, ей исполняется 64 года.

Оксана Найчук — что о ней известно

Оксана Найчук — телеведущая и журналистка, родившаяся 29 января 1962 года в Одессе. Ее отец был военным журналистом, поэтому семья часто переезжала, а школу Оксана окончила в Ташкенте.

Оксана Найчук родом из Украины
Оксана Найчук родилась в Укране, Фото: stuki-druki

Решив продолжить семейную традицию, она поступила на факультет журналистики МГУ и в 1986 году начала работать на Центральном телевидении СССР. В период перестройки Найчук стала частью так называемой "молодежной редакции" и работала корреспондентом, автором и редактором популярных программ того времени. Среди них: "Взгляд", "12 этаж", "Пресс-клуб", сотрудничая с Владом Листьевым. Ее даже рассматривали в качестве одной из ведущих "Взгляда".

В середине 1990-х Найчук перешла на канал ТВ-6, где занималась продюсерской работой и стала соавтором программы "В мире людей". Однако главным проектом в ее карьере стало ток-шоу "Ищу тебя!", стартовавшее в 1998 году.

Оксана Найчук в шоу Жди меня
Оксана Найчук стала автором многих передач, Фото: РосСМИ

Именно одесситка придумала формат передачи, которая позже стала известна всей стране под названием "Жди меня". Изначально Найчук вела программу сама, а спустя несколько месяцев к ней присоединился Игорь Кваша.

Но в 1998 году Оксана Найчук со скандалом покинула шоу и сотрудничество с телекомпанией. Руководство приняло решение, что ведущими "Жди меня" должны быть более медийные фигуры и заменили украинку на актрису Марию Шукшину.

Мария Шукшина и Игорь Кваша
Оксану Найчук в "Жди меня" заменили Марией Шукшиной

Оксана Найчук подала в суд на телекомпанию, ссылаясь на свои авторские права и владельца товарного знака, потребовав, чтобы с ней заключили лицензионный договор. Без него канал не имел права транслировать шоу "Ищу тебя", но требования ведущей были проигнорированы.

Оксану Найчук, как выглядела
Оксану Найчук судилась за права на шоу "Жди меня"

В январе 2001 года суд вынес решение в ее пользу, присудив Оксане Найчук компенсацию в размере более 2 млн рублей, однако она осталась недовольна таким итогом. Когда 9 мая 2000 года экс-ведущая подала апелляцию в вышестоящую инстанцию, программа уже сменила название и стала выходить под брендом "Жди меня".

В начале 2000-х Оксана Найчук продолжила активную работу на телевидении в качестве автора и редактора. Она вела детское общественно-политическое ток-шоу "Маленькая политика" на REN TV, позже стала шеф-редактором программы "Принцип домино" на НТВ и оставалась в проекте до его закрытия.

Также Найчук выступила автором и шеф-редактором психологического ток-шоу "Две правды", а с 2012 года занялась созданием телевизионных сериалов, став автором и шеф-редактором мистического проекта "Гадалка" на канале ТВ-3.

Потом одесситка пропала с радаров, в открытом доступе о ней больше нет информации. О личной жизни телеведущей также неизвестно. Женщина ведет закрытый образ жизни, поэтому сложно сказать, где она сейчас и чем занимается.

В российских СМИ есть только одна фотография, как изменилась Оксана Найчук, уйдя из медийного пространства.

Оксану Найчук в молодости и сейчас
Оксану Найчук тогда и сейчас, Фото: РосСМИ

