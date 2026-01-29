Культову передачу "Жди меня" придумала одеситка. Хто така Оксана Найчук, про яку давно нічого не чути

Найчук стала автором багатьох популярних телепередач

Відома телеведуча Оксана Найчук створила шоу "Жди меня" і була його обличчям разом із Ігорем Квашою. Але мало хто знає, що жінка родом із Одеси і сьогодні, 29 січня, їй виповнюється 64 роки.

Що відомо:

Оксана Найчук народилася в Україні та стала автором безлічі телешоу, у тому числі популярної програми "Жди меня"

Ведуча пішла з програми у 1998 році зі скандалом, подавши до суду на керівництво телекомпанії

Після 2012 року Найчук зникла з радарів і зараз веде закритий спосіб життя

Оксана Найчук — що про неї відомо

Оксана Найчук – телеведуча та журналістка, яка народилася 29 січня 1962 року в Одесі. Її батько був військовим журналістом, тож родина часто переїжджала, а школу Оксана закінчила у Ташкенті.

Оксана Найчук народилася в Україні, Фото: stuki-druki

Вирішивши продовжити сімейну традицію, вона вступила на факультет журналістики МДУ і 1986 року почала працювати на Центральному телебаченні СРСР. У період перебудови Найчук стала частиною так званої "молодіжної редакції" та працювала кореспондентом, автором та редактором популярних програм того часу. Серед них: "Погляд", "12 поверх", "Прес-клуб", співпрацюючи з Владом Листьєвим. Її навіть розглядали як одну з ведучих "Погляду".

У середині 1990-х Найчук перейшла на канал ТВ-6, де займалася продюсерською роботою та стала співавтором програми "У світі людей". Однак головним проектом у її кар’єрі стало ток-шоу "Ищи меня!", що стартувало 1998 року.

Оксана Найчук стала автором багатьох передач, Фото: РосЗМІ

Саме одеситка вигадала формат передачі, яка пізніше стала відома всій країні під назвою "Жди меня". Спочатку Найчук вела програму сама, а через кілька місяців до неї приєднався Ігор Кваша.

Але 1998 року Оксана Найчук зі скандалом залишила шоу та співпрацю з телекомпанією. Керівництво ухвалило рішення, що ведучими "Жди меня" мають бути більш медійні особи й замінили українку на актрису Марію Шукшину.

Оксану Найчук у шоу "Жди меня" замінили Марією Шукшиною

Оксана Найчук подала до суду на телекомпанію, посилаючись на свої авторські права та власника товарного знака, зажадавши, щоб із нею уклали ліцензійний договір. Без нього канал не мав права транслювати шоу "Жди меня", але вимоги ведучої були проігноровані.

Оксану Найчук судилася за права на шоу "Жди меня"

У січні 2001 року суд виніс рішення на її користь, присудивши Оксані Найчук компенсацію у розмірі понад 2 млн рублів, проте вона залишилася незадоволеною таким підсумком. Коли 9 травня 2000 року ексведуча подала апеляцію до вищої інстанції, програма вже змінила назву і стала виходити під брендом "Жди меня".

На початку 2000-х Оксана Найчук продовжила активну роботу на телебаченні як автор і редактор. Вона вела дитяче суспільно-політичне ток-шоу "Маленька політика" на REN TV, згодом стала шеф-редактором програми "Принцип доміно" на НТВ і залишалася у проєкті до його закриття.

Також Найчук виступила автором та шеф-редактором психологічного ток-шоу "Дві правди", а з 2012 року зайнялася створенням телевізійних серіалів, ставши автором і шеф-редактором містичного проекту "Гадалка" на каналі ТВ-3.

Потім одеситка зникла з радарів, у відкритому доступі про неї немає інформації. Про особисте життя телеведучої також невідомо. Жінка веде закритий спосіб життя, тому важко сказати, де вона зараз і чим займається.

У російських ЗМІ є лише одна фотографія, як змінилася Оксана Найчук, залишивши медійний простір.

Оксану Найчук тоді і зараз, Фото: РосЗМІ

"Телеграф" писав раніше, куди зникла Кульбаба з М1. Наразі телеведуча виглядає краще, ніж 18 років тому.