"Усик или никто": Фьюри назвал имя следующего соперника

Тайсон Фьюри не намерен проводить защиту титулов.

Джон Фьюри, отец и тренер британца Тайсона Фьюри, который 10 октября защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе в бою с американским претендентом Деонтеем Уайлдером, рассказал о ближайших планах сына и назвал имя следующего соперника чемпиона WBC и The Ring.

Об этом Фьюри-старший рассказал в комментарии для talksport.

Джон считает, что его сын не должен драться с претендентами, а мир должен увидеть супербой Фьюри — Усик за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом ситуация в хевивейте совсем иная. Александр после победы над Энтони Джошуа обязан провести реванш с британцем, который на днях официально активировал эту опцию. А вот "Цыганскому королю", похоже, придется защищать пояс WBC в бою с победителем поединка Диллиан Уайт — Отто Валлин (30 октября).

"Следующий Усик или никто", — Фьюри-старший коротко обозначил планы сына.

При этом Джон отметил, что потенциальные соперники Фьюри (Уайт или Валлин) заведомо слабее, ведь наверняка бы проиграли Деонтею, поэтому нет смысла тратить на них время.

Напомним, Фьюри эффектно нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде. У нас на сайте доступно видео ключевых моментов поединка. После боя стало известно, что Деонтей сломал руку.