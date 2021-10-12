"Усик або ніхто": Ф’юрі назвав ім’я наступного суперника

Тайсон Ф’юрі не має наміру проводити захист титулів.

Джон Ф’юрі, батько і тренер британця Тайсона Ф’юрі, який 10 жовтня захистив титул чемпіона світу в суперважкій вазі в бою з американським претендентом Деонтеєм Вайлдером, розповів про найближчі плани сина і назвав ім’я наступного суперника чемпіона WBC і The Ring.

Про це Ф’юрі-старший розповів в коментарі для talksport.

Джон вважає, що його син не повинен битися з претендентами, а світ повинен побачити супербій Ф’юрі — Усик за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. При цьому ситуація в хевівейті зовсім інша. Олександр після перемоги над Ентоні Джошуа зобов’язаний провести реванш з британцем, який днями офіційно активував цю опцію. А ось "Циганському королю", схоже, доведеться захищати пояс WBC в бою з переможцем поєдинку Ділліан Уайт — Отто Валлін (30 жовтня).

"Наступний Усик або ніхто", — Ф’юрі-старший коротко окреслив плани сина.

При цьому Джон відзначив, що потенційні суперники Ф’юрі (Уайт або Валлін) свідомо слабкіше, адже, ймовірно, програли би Деонтею. Тренер вважає, що Тайсону немає сенсу витрачати на них час.

Нагадаємо, Ф’юрі ефектно нокаутував Вайлдера в 11-му раунді. У нас на сайті доступне відео ключових моментів поєдинку. Після бою стало відомо, що Деонтей зламав руку.