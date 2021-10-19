У Джошуа признали величие Усика

В стане соперника высоко оценили боксерские навыки украинца.

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира по версиям WBO,WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о грядущем реванше между его подопечным и Александром Усиком, который отобрал титул у британца в сентябре 2021 года.

Об этом он рассказал в комментарии для YouTube-канала Fino Boxing.

Функционер отметил, что на данный момент AJ отдыхает в США и набирается сил к грядущему реваншу. Хирн заявил, что в первом поединке Энтони допустил большую ошибку, начав боксировать с лучшим или вторым боксером в независимости от веса. Эдди посоветовал британцу перестать боксировать с украинцем, а завязать с ним ближний бой, чтобы донести свои мощные удары.

"AJ пытался боксировать с, возможно, лучшим или вторым в мире бойцом P4P. Ты не побьешь Усика, если будешь стоять напротив него и устраивать боксерский поединок", — заявил Хирн.

Отметим, после главных боев года в хевивейте ведущие организации обновили рейтинг лучших боксеров вне зависимости от веса. По версии ESPN, Усик занимает пятое место, а по версии The Ring — второе.

"Телеграф" напоминает, что сразу же после боя Джошуа активировал опцию на реванш с Усиком. Из-за серьезных рассечений последнего второй поединок будет немного смещен по срокам.