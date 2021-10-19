У Джошуа визнали велич Усика

У стані суперника високо оцінили боксерські навички українця.

Едді Гірн, промоутер екс-чемпіона світу за версіями WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, висловився про майбутній реванш між його підопічним і Олександром Усиком, який відібрав титул у британця в вересні 2021 року.

Про це він розповів в коментарі для YouTube-каналу Fino Boxing.

Функціонер зазначив, що на даний момент AJ відпочиває в США і набирається сил до прийдешнього реваншу. Гірн заявив, що в першому поєдинку Ентоні припустився великої помилки, почавши боксувати з кращим або другим боксером незалежно від ваги. Едді порадив британцю перестати боксувати з українцем, а зав’язати з ним ближній бій, щоб донести свої потужні удари.

"AJ намагався боксувати з, можливо, кращим або другим в світі бійцем P4P. Ти не поб’єш Усика, якщо будеш стояти навпроти нього і влаштовувати боксерський поєдинок", — заявив Гірн.

Відзначимо, після головних боїв року в хевівейті провідні організації оновили рейтинг кращих боксерів незалежно від ваги. За версією ESPN, Усик займає п’яте місце, а за версією The Ring — друге.

"Телеграф" нагадує, що відразу ж після бою Джошуа активував опцію на реванш з Усиком. Через серйозні розсічення останнього другий поєдинок буде трохи зміщений за термінами.