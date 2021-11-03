Укр

Блохин "изменил" "Динамо" ради Роналду (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Олег Блохин Новость обновлена 03 ноября 2021, 15:06
Олег Блохин

Легендарный футболист проигнорировал матч "Динамо" в Лиге чемпионов.

Известный украинский футболист и тренер Олег Блохин насладился просмотром матча Лиги чемпионов "Аталанта" — "Манчестер Юнайтед" (2:2), проигнорировав игру киевского "Динамо" с "Барселоной" (0:1).

Соответствующей фотографией Блохин поделился на своей страничке в Instagram.

На опубликованном в сторис снимке видно, как Олег Владимирович смотрит игру "Аталанта" — "Манчестер Юнайтед", где героем выступил португалец Криштиану Роналду, который забил свой 138-й и 139-й голы в ЛЧ. Примечательно, что параллельно этому поединку велась трансляция матча "Динамо" — "Барселона", однако легенда киевского клуба выбрал для просмотра игру "Красных Дьяволов". Видимо, Блохин посчитал, что чемпионы Украины не смогут дать бой каталонцам, руководствуясь первой встречей между командами (1:0 в пользу "Сине-гранатовых").

Олег Блохин не стал смотреть матч Динамо в Лиге чемпионов, а выбрал для просмотра игру Манчестер Юнайтед
Олег Блохин не стал смотреть матч Динамо в Лиге чемпионов, а выбрал для просмотра игру Манчестер Юнайтед

Несмотря на все прогнозы, киевляне довольно хорошо смотрелись в матче с "Барсой", однако все равно уступили. Этот результат поставил под большим вопросом еврокубковые перспективы "Динамо" в текущем сезоне. Отметим, на игру в Киеве пришел посмотреть и новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Барселона #Лига Чемпионов
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