Блохин "изменил" "Динамо" ради Роналду (фото)

Легендарный футболист проигнорировал матч "Динамо" в Лиге чемпионов.

Известный украинский футболист и тренер Олег Блохин насладился просмотром матча Лиги чемпионов "Аталанта" — "Манчестер Юнайтед" (2:2), проигнорировав игру киевского "Динамо" с "Барселоной" (0:1).

Соответствующей фотографией Блохин поделился на своей страничке в Instagram.

На опубликованном в сторис снимке видно, как Олег Владимирович смотрит игру "Аталанта" — "Манчестер Юнайтед", где героем выступил португалец Криштиану Роналду, который забил свой 138-й и 139-й голы в ЛЧ. Примечательно, что параллельно этому поединку велась трансляция матча "Динамо" — "Барселона", однако легенда киевского клуба выбрал для просмотра игру "Красных Дьяволов". Видимо, Блохин посчитал, что чемпионы Украины не смогут дать бой каталонцам, руководствуясь первой встречей между командами (1:0 в пользу "Сине-гранатовых").

Олег Блохин не стал смотреть матч Динамо в Лиге чемпионов, а выбрал для просмотра игру Манчестер Юнайтед

Несмотря на все прогнозы, киевляне довольно хорошо смотрелись в матче с "Барсой", однако все равно уступили. Этот результат поставил под большим вопросом еврокубковые перспективы "Динамо" в текущем сезоне. Отметим, на игру в Киеве пришел посмотреть и новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.