Блохін "зрадив" "Динамо" заради Роналду (фото)

Легендарний футболіст проігнорував матч "Динамо" у Лізі чемпіонів.

Відомий український футболіст та тренер Олег Блохін насолодився переглядом матчу Ліги чемпіонів "Аталанта" — "Манчестер Юнайтед" (2:2), проігнорувавши гру київського "Динамо" з "Барселоною" (0:1).

Відповідною фотографією Блохін поділився на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованому у сторіс знімку видно, як Олег Володимирович дивиться гру "Аталанта" — "Манчестер Юнайтед", де героєм виступив португалець Кріштіану Роналду, який забив свій 138-й та 139-й голи у ЛЧ. Примітно, що паралельно цьому поєдинку велася трансляція матчу "Динамо" — "Барселона", проте легенда київського клубу вибрав для перегляду гру "Червоних Дияволів". Очевидно, Блохін вважав, що чемпіони України не зможуть дати бій каталонцям, керуючись першою зустріччю між командами (1:0 на користь "Синьо-гранатових").

Олег Блохін не став дивитись матч Динамо в Лізі чемпіонів, а вибрав для перегляду гру Манчестер Юнайтед

Попри всі прогнози, кияни досить добре виглядали у матчі з "Барсою", проте все одно поступилися. Цей результат поставив під великим питанням єврокубкові перспективи "Динамо" цього сезону. Зазначимо, на цю гру прийшов подивитися і новоспечений чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик.