Укр

Шевченко трогательно поздравил сына с днем рождения

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
199
Андрей Шевченко с женой Кристен Пазик и сыном Кристианом Новость обновлена 10 ноября 2021, 15:20
Андрей Шевченко с женой Кристен Пазик и сыном Кристианом

Кристиану исполнилось 15 лет.

Новоиспеченный главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который официально возглавил итальянский клуб 7 ноября, поздравил своего сына с днем рождения.

Об этом прославленный украинский футболист рассказал на своей страничке в Instagram.

"Шева" выделил минутку во время тренировки команды, чтобы адресовать своему сыну трогательное сообщение.

"С 15-м днем рождения, Кристиан! Мы так гордимся тобой. Продолжай тянуться к звездам. Мы любим тебя", — написал счастливый отец.

Супруга Андрея Кристен Пазик также нашла, что сказать сыну: "С днем рождения, Кристиан! 15 лет назад ты стал четвертым в нашей семье. У тебя самое большое сердце и твой энтузиазм заразителен. Мы любим тебя", — написала Пазик.

Отметим, Андрей и американская модель Кристен воспитывают четверых сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдер-Габриэля.

Напомним, 8-го ноября "Шева" впервые посетил свое новое место работы в Генуе, а уже 9-го ноября украинский специалист провел первую тренировку "Дженоа". В Италии оценили тренерские перспективы легенды "Милана". Добавим, что СМИ уже разузнали зарплату украинца в клубе.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа
За что убили Николая Балабатько?
Киев
Убийство "чемпиона" из Кирилловки. Близкие утверждают, что причина конфликта не в украинском языке
Дата публикации
Дата публикации
Категория
За что убили Николая Балабатько?
Убийство "чемпиона" из Кирилловки. Близкие утверждают, что причина конфликта не в украинском языке
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Категория
Многие города сохраняют онлайн обучение.
Из-за убийственной волны коронавируса школьникам продлевают "дистанционку", но не всем: данные по городам
Дата публикации
Категория
Так выглядит теперь выход из станции метро Дворец спорта
Парковка у метро: кто превратил городскую землю у станции "Дворец спорта" в частную стоянку
Дата публикации
Категория
Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП
Адвокат потерпевших о заключенном Коле Харьковском: Никакой вины и раскаяния