Шевченко трогательно поздравил сына с днем рождения

Кристиану исполнилось 15 лет.

Новоиспеченный главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который официально возглавил итальянский клуб 7 ноября, поздравил своего сына с днем рождения.

Об этом прославленный украинский футболист рассказал на своей страничке в Instagram.

"Шева" выделил минутку во время тренировки команды, чтобы адресовать своему сыну трогательное сообщение.

"С 15-м днем рождения, Кристиан! Мы так гордимся тобой. Продолжай тянуться к звездам. Мы любим тебя", — написал счастливый отец.

Супруга Андрея Кристен Пазик также нашла, что сказать сыну: "С днем рождения, Кристиан! 15 лет назад ты стал четвертым в нашей семье. У тебя самое большое сердце и твой энтузиазм заразителен. Мы любим тебя", — написала Пазик.

Отметим, Андрей и американская модель Кристен воспитывают четверых сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдер-Габриэля.

Напомним, 8-го ноября "Шева" впервые посетил свое новое место работы в Генуе, а уже 9-го ноября украинский специалист провел первую тренировку "Дженоа". В Италии оценили тренерские перспективы легенды "Милана". Добавим, что СМИ уже разузнали зарплату украинца в клубе.