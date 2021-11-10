Шевченко зворушливо привітав сина з днем народження
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Крістіану виповнилося 15 років.
Новоспечений головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який офіційно очолив італійський клуб 7 листопада, привітав свого сина з днем народження.
Про це уславлений український футболіст розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Шева" виділив хвилинку під час тренування команди, щоб адресувати своєму синові зворушливе повідомлення.
"З 15-м днем народження, Крістіане! Ми так пишаємося тобою. Продовжуй тягтися до зірок. Ми любимо тебе", — написав щасливий батько.
Дружина Андрія Крістен Пазік також знайшла, що сказати синові: "З днем народження, Крістіане! 15 років тому ти став четвертим у нашій родині. У тебе найбільше серце і твій ентузіазм заразливий. Ми любимо тебе", — написала Пазік.
Зазначимо, Андрій та американська модель Крістен одружилися у 2004 році. Зараз пара виховує чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра та Райдер-Габріеля.
Нагадаємо, 8 листопада "Шева" вперше відвідав своє нове місце роботи в Генуї, а вже 9 листопада український фахівець провів перше тренування "Дженоа". В Італії оцінили тренерські перспективи легенди "Мілана". Додамо, що ЗМІ вже довідалися про зарплату українця в клубі.