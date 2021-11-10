Шевченко зворушливо привітав сина з днем народження

Крістіану виповнилося 15 років.

Новоспечений головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який офіційно очолив італійський клуб 7 листопада, привітав свого сина з днем народження.

Про це уславлений український футболіст розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Шева" виділив хвилинку під час тренування команди, щоб адресувати своєму синові зворушливе повідомлення.

"З 15-м днем народження, Крістіане! Ми так пишаємося тобою. Продовжуй тягтися до зірок. Ми любимо тебе", — написав щасливий батько.

Дружина Андрія Крістен Пазік також знайшла, що сказати синові: "З днем народження, Крістіане! 15 років тому ти став четвертим у нашій родині. У тебе найбільше серце і твій ентузіазм заразливий. Ми любимо тебе", — написала Пазік.

Зазначимо, Андрій та американська модель Крістен одружилися у 2004 році. Зараз пара виховує чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра та Райдер-Габріеля.

Нагадаємо, 8 листопада "Шева" вперше відвідав своє нове місце роботи в Генуї, а вже 9 листопада український фахівець провів перше тренування "Дженоа". В Італії оцінили тренерські перспективи легенди "Мілана". Додамо, що ЗМІ вже довідалися про зарплату українця в клубі.