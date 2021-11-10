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В Італії оцінили перспективи Шевченка стати великим тренером

Автор
Володимир Лавський
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Шевченко вже провів перше тренування у новому клубі Новина оновлена 10 листопада 2021, 09:40
Шевченко вже провів перше тренування у новому клубі

Українському тренеру пророкують велике майбутнє

Арьєдо Брайда, який раніше працював генеральним директором "Мілана", в інтерв’ю CalcioMercato.com висловився про перспективи Андрія Шевченка, який очолив "Дженоа" у неділю.

“Шевченко під час кар’єри гравця був великим футболістом", — вважає Брайда.

Перший офіційний матч біля керма нової команди Шевченко проведе цими вихідними проти свого колишнього тренера Жозе Моурінью, який очолює "Рому". Португальський фахівець уже передав привіт українцю, згадавши спільну роботу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", італійські ЗМІ дізналися про заробітну плату Шевченка в "Дженоа". У вівторок Шевченко провів перше тренування у новому клубі.

На даний момент "Дженоа" посідає 17-е місце в Серії А, перебуваючи за крок від зони вильоту з еліти італійського футболу. Клуб із Генуї випереджає "Сампдорію" лише за додатковими показниками. Для Шевченка це перший досвід роботи у клубному футболі.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А
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