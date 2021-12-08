Укр

Украинская олимпийская призерша Токио засветила свадебное белье (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Анжелика Терлюга Новость обновлена 08 декабря 2021, 13:15
Анжелика Терлюга

Спортсменка похвасталась фигурой в белом наряде.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая недавно была признана лучшей в своем виде спорта в весовой категории до 55 кг, показала подписчикам свою фотосессию "Утро невесты".

Соответствующие снимки появились на страничке спортсменки в Instagram.

На снимках 29-летняя Анжелика позирует в белом свадебном белье, демонстрируя свою потрясающую фигуру. 

"Мое незабываемое утро невесты. Какое фото вам больше нравится?" — спросила у своих фанатов Анжелика.

К слову, подписчики спортсменки сошлись во мнении, что лучший снимок — пятый, на котором каратистка позирует в свадебном платье, держа букет в руках.

Отметим, избранником Анжелики стал тренер по карате Владимир Зарецкий. После бракосочетания молодожены отправились в медовый месяц на Мальдивы.

Напомним, Терлюга на Олимпийских играх в Токио добралась до финала, где уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой со счетом 5:1. Таким образом, украинка завоевала "серебро". На чемпионате мира-2021 Горанова вновь победила Анжелику, для которой это поражение стало настоящим ударом.

Теги:
#Токио-2020 #Анжелика Терлюга
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