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Українська олімпійська призерка Токіо засвітила весільну білизну (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Анжеліка Терлюга Новина оновлена 08 грудня 2021, 13:15
Анжеліка Терлюга

Спортсменка похвалилася фігурою у білому вбранні.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка нещодавно була визнана найкращою у своєму виді спорту у ваговій категорії до 55 кг, показала підписникам свою фотосесію "Ранок нареченої".

Відповідні знімки з’явилися на сторінці спортсменки в Instagram.

На знімках 29-річна Анжеліка позує у білій весільній білизні, демонструючи свою приголомшливу фігуру.

"Мій незабутній ранок нареченої. Яке фото вам більше подобається?" — Запитала у своїх фанатів Анжеліка.

До речі, підписники спортсменки зійшлися на думці, що найкращий знімок — п’ятий, на якому каратистка позує у весільній сукні, тримаючи букет у руках.

Зазначимо, обранцем Анжеліки став тренер з карате Володимир Зарецький. Після одруження молодята вирушили у медовий місяць на Мальдіви.

Нагадаємо, Терлюга на Олімпійських іграх у Токіо дісталася фіналу, де поступилася представниці Болгарії Івет Горановій з рахунком 5:1. Таким чином, українка завоювала "срібло". На чемпіонаті світу-2021 Горанова знову перемогла Анжеліку, для якої ця поразка стала справжнім ударом.

Теги:
#Токіо-2020 #Анжеліка Терлюга
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