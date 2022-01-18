Укр

Усик возле церкви устроил "гуляночку" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Усик Новость обновлена 18 января 2022, 15:59
Александр Усик

Украинский боксер отпраздновал день рождения.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик отметил 35-летие. В сети появилось еще одно видео с танцами непобедимого боксера.

Соответствующие кадры опубликовала Снежана Золотарева в сторис на своей страничке в Instagram.

На кадрах видно, как Александр развлекается на фоне церкви. Украинец весело проводит время и даже поет песню Верки Сердючки "Гуляночка". Спортсмен запел: "А у нас, а у нас, а у нас гуляночка-а-а-а!", при этом Усик зажигательно пританцовывал.

Ранее в сети всплыли кадры с вечеринки по поводу юбилея Александра. На видео Усик страстно танцевал с женой Екатериной, а также радовался появлению огромного торта.

Напомним, осенью 2021 года Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победив в Британии местного боксера Энтони Джошуа. Весной 2022 года Александру предстоит провести реванш с AJ, этот поединок, вероятно, пройдет не в Украине.

Ранее российский боксер рассказал о своей победе над Усиком. Кроме того, Александр получил поддержку из РФ.

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Усик возле церкви устроил "гуляночку" (видео)