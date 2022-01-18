Усик біля церкви влаштував "гуляночку" (відео)

Український боксер відсвяткував день народження.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик відзначив 35-річчя. У мережі з’явилося ще одне відео із танцями непереможного боксера.

Відповідні кадри опублікувала Сніжана Золотарьова у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, як Олександр розважається на фоні церкви. Українець весело проводить час і навіть співає пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка". Спортсмен заспівав: "А у нас, а у нас, а у нас гуляночка-а-а-а!", при цьому Усик запально пританцьовував.

Раніше в мережі з'явилися кадри з вечірки з приводу ювілею Олександра. На відео Усик пристрасно танцював з дружиною Катериною, а також радів появі величезного торта.

Нагадаємо, восени 2021 року Усик став чемпіоном світу в суперважкій вазі, перемігши в Британії місцевого боксера Ентоні Джошуа. Навесні 2022 року Олександр має провести реванш з AJ, цей поєдинок, ймовірно, пройде не в Україні.

Раніше російський боксер розповів про свою перемогу над Усиком. Крім того, Олександр отримав підтримку з РФ.