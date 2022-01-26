Укр

Экс-тренер Кличко заявил, что Усик и Джошуа устроили подставной бой (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Сергей Городничев прокомментировал бой Усик - Джошуа Новость обновлена 26 января 2022, 14:57
Сергей Городничев прокомментировал бой Усик - Джошуа

Специалист не верит в слабость британца.

Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев, который ищет боксеров по объявлению в Facebook, прокомментировал сложившеюся ситуацию в хевивейте.

Тренер оценил ситуацию в супертяжелом весе во время стрима на своем YouTube-канале.

Городничев отметил, что бой Усик — Джошуа мог быть подставным. К такому выводу специалист пришел после просмотра других боев британца. Сергей считает, что такой классный боксер как Джошуа не мог выглядеть настолько беспомощным в бою с украинцем.

"Подстава? Все может быть. Может быть, что нас разводят. Не может быть так, чтобы такого уровня боксер, как Джошуа, выходил и ничего не делал. Ничего! Я еще раз специально пересмотрел бои Джошуа – не может боксер с таким уровнем бокса выходить и ничего не делать в бою с Усиком, похабно боксировать, отдав бой и ничего не показав. Ну не может такого быть", — заявил Городничев.

Городничев прогнозирует два возможных сценария в реванше украинца и британца. Если первый бой был подставным, то AJ разорвет Усика. А если нет, то Энтони даже не стоит выходить в ринг.

Добавим, что реванш с Джошуа может и не состояться, ведь на горизонте Усика появилась возможность сразиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира. К слову, "Цыганский король" уже пугает украинца в своих видео.

Теги:
#Александр Усик #Энтони Джошуа #Сергей Городничев
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