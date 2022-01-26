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Екстренер Кличка заявив, що Усик та Джошуа влаштували підставний бій (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Городнічов прокоментував бій Усик — Джошуа Новина оновлена 26 січня 2022, 14:57
Сергій Городнічов прокоментував бій Усик — Джошуа

Фахівець не вірить у слабкість британця.

Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов, який шукає боксерів за оголошенням у Facebook, прокоментував ситуацію, що склалася в гевівейті.

Тренер оцінив ситуацію у надважкій вазі під час трансляції на своєму YouTube-каналі.

Городнічов зазначив, що бій Усик — Джошуа міг бути підставним. Такого висновку фахівець дійшов після перегляду інших боїв британця. Сергій вважає, що такий класний боксер, як Джошуа не міг виглядати настільки безпорадним у бою з українцем.

"Підстава? Все може бути. Можливо, що нас розводять. Не може бути так, щоби такого рівня боксер, як Джошуа, виходив і нічого не робив. Нічого! Я ще раз спеціально переглянув бої Джошуа — не може боксер з таким рівнем боксу виходити та нічого не робити в бою з Усиком, спокійно боксувати, віддавши бій і нічого не показавши. Ну не може такого бути", — заявив Городнічов.

Городнічов прогнозує два можливі сценарії у реванші українця та британця. Якщо перший бій був підставним, то AJ розірве Усика. А якщо ні, то Ентоні навіть не варто виходити на ринг.

Додамо, що реванш із Джошуа може й не відбутися, адже на горизонті Усика з’явилася нагода провести бій з Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу. До слова, "Циганський король" вже лякає українця у своїх відео.

Теги:
#Олександр Усик #Ентоні Джошуа #Сергій Городничов
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