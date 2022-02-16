Укр

"Не болельщики, а г*вно": Губерниев ответил россиянам на оскорбления биатлониста

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Дмитрий Губерниев и Эдуард Латыпов Новость обновлена 16 февраля 2022, 09:17
Дмитрий Губерниев и Эдуард Латыпов

"Голос российского биатлона" жестко прошелся по фанатам.

Биатлонист сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Эдуард Латыпов стал главным антигероем дня на родине после проваленного 4 этапа в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Известный комментатор Дмитрий Губерниев заступился за спортсмена, на которого посыпалось немало оскорблений со стороны соотечественников.

Об этом сообщает "Чемпионат".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Губерниев оскорбил тех фанов, которые пишут гадости Латыпову, который на Играх успел выиграть уже три медали — в гонке преследования, миксте и эстафете.

"Спортсмену надо с этим бороться. Я призываю поддержать команду и Латыпова! Хейт будет всегда, это понятно. Но те болельщики, которые сейчас пишут оскорбления и гадости в "инстаграм" Латыпову, — это не болельщики, а г*вно. Они оскорбляют спортсмена, который выиграл на этой Олимпиаде аж три медали", — заявил Губерниев.

Отметим, после мужской эстафеты Губерниев обвинил режиссера трансляции в русофобии. Кроме того, россиян смутил украинский флаг на финише. Примечательно, что россияне оскорбляли не только Латыпова, но и комментатора, который уже вешал "золото" на шею мужской сборной ОКР.

16 февраля на Играх-2022 проходит 12-й соревновательный день.

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