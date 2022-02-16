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"Не вболівальники, а г*вно": Губернієв відповів росіянам на образи біатлоніста

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Губернієв та Едуард Латипов Новина оновлена 16 лютого 2022, 09:17
Дмитро Губернієв та Едуард Латипов

"Голос російського біатлону" жорстко пройшовся по фанам.

Біатлоніст збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) Едуард Латипов став головним антигероєм дня на батьківщині після проваленого 4 етапу в естафеті на Олімпійських іграх у Пекіні. Відомий коментатор Дмитро Губернієв заступився за спортсмена, на якого посипалося чимало образ із боку співвітчизників.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Губернієв образив тих фанів, які пишуть образи Латипову, який на Іграх встиг виграти вже три медалі — у гонці переслідування, міксті та естафеті.

"Спортсмену треба з цим боротися. Я закликаю підтримати команду і Латипова! Хейт буде завжди, це зрозуміло. Але ті вболівальники, які зараз пишуть образи та гидоти в "інстаграм" Латипову, — це не вболівальники, а г*вно. Вони ображають спортсмена, який виграв на цій Олімпіаді аж три медалі", — заявив Губернієв.

Зазначимо, після чоловічої естафети Губернієв звинуватив режисера трансляції у русофобії. Крім того, росіян збентежив український прапор на фініші. Примітно, що росіяни ображали не лише Латипова, а й коментатора, який уже вішав "золото" на шию чоловічої збірної ОКР.

16 лютого на Іграх-2022 проходить 12-й змагальний день.

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#Олімпіада 2022
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