"Не вболівальники, а г*вно": Губернієв відповів росіянам на образи біатлоніста

"Голос російського біатлону" жорстко пройшовся по фанам.

Біатлоніст збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) Едуард Латипов став головним антигероєм дня на батьківщині після проваленого 4 етапу в естафеті на Олімпійських іграх у Пекіні. Відомий коментатор Дмитро Губернієв заступився за спортсмена, на якого посипалося чимало образ із боку співвітчизників.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Губернієв образив тих фанів, які пишуть образи Латипову, який на Іграх встиг виграти вже три медалі — у гонці переслідування, міксті та естафеті.

"Спортсмену треба з цим боротися. Я закликаю підтримати команду і Латипова! Хейт буде завжди, це зрозуміло. Але ті вболівальники, які зараз пишуть образи та гидоти в "інстаграм" Латипову, — це не вболівальники, а г*вно. Вони ображають спортсмена, який виграв на цій Олімпіаді аж три медалі", — заявив Губернієв.

Зазначимо, після чоловічої естафети Губернієв звинуватив режисера трансляції у русофобії. Крім того, росіян збентежив український прапор на фініші. Примітно, що росіяни ображали не лише Латипова, а й коментатора, який уже вішав "золото" на шию чоловічої збірної ОКР.

16 лютого на Іграх-2022 проходить 12-й змагальний день.