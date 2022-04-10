Украинский рефери погиб в бою с оккупантами

Герой судил матчи чемпионата Украины по баскетболу.

В субботу, 9 апреля, на 45 день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о смерти баскетбольного рефери Юрия Немченко.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины (ФБУ) на своем официальном сайте.

Сообщается, что Юрий отправился на фронт с первых дней полномасштабного вторжения рф. Немченко погиб в бою 31 марта под Гуляйполем (Запорожская область). У погибшего осталась жена и трое маленьких детей, младшему сыну два года.

Юрий работал судьей на матчах Первой лиги по баскетболу, а также занимался тренерской деятельностью, в частности работал с детьми в Запорожской ДЮСШ.

"Федерация баскетбола Украины выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и слава Герою!" — выразили соболезнования в ФБУ.

Напомним, в боях под Черниговом погиб украинский боксер. А в Ирпене, к сожалению, не стало еще одного защитника-спортсмена Украины. В Авдеевке российские оккупанты убили бывшего футболиста "Кривбасса", который воевал против рф с первых дней АТО. Еще один герой-спортсмен погиб, защищая Мариуполь.