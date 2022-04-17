Укр

"А километровый стол будет?" В сети высмеяли Путина, который боится собственных спортсменов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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владимир путин Новость обновлена 17 апреля 2022, 22:46
владимир путин

Без пройденного карантина к президенту рф подойти нельзя.

Пока президент Украины Владимир Зеленский может прогуляться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по Киеву, встречая случайных людей, в рф своя атмосфера. Российских фигуристов отправили на обязательный карантин, чтобы те могли встретиться с кровавым диктатором владимиром путиным.

Об этом сообщает sport24.

По информации источника, неназванным фигуристам предоставят условия для регулярных тренировок во время карантина на базе в Новогорске. Сама встреча фигуристов с президентом рф запланирована на 26 апреля. На Олимпиаде в Пекине сборная Олимпийского комитета россии выиграла 6 наград в фигурном катании, правда, "золото" в командном первенстве все еще под вопросом из-за допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой. Спортсменов в этой дисциплине до сих пор не награждали, идет разбирательство.

В сети высмеяли поведение путина и отметили, что президент рф боится собственного народа.

В сети высмеяли владимира путина, который отправил фигуристов на карантин для личной встречи
В сети высмеяли владимира путина, который отправил фигуристов на карантин для личной встречи

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил мир о том, что путин может применить тактическое ядерное вооружение в Украине. Алексей Арестович считает, что президент рф надломлен.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Фигурное катание #Война с Россией
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